Team Stronach für Niederösterreich mit neuer Führungsmannschaft

Kritischen Dialog aufnehmen und führen

Baden (OTS) - Beim heutigen Pressegespräch des Team Stronach für Niederösterreich hat sich das neu formierte Landesteam vorgestellt. Der Vorschlag zur Landesobfrau Elisabeth Kaufmann-Bruckberger stammt ursprünglich vom bisher designierten Landesobmann Ernest Gabmann. Dieser habe sie, Kaufmann-Bruckberger, vorgeschlagen, da er der Meinung war, dass der Träger der höchsten politischen Funktion im Land auch der Partei vorstehen sollte. Stellvertreter der Landesobfrau ist der Landtagsabgeordnete Walter Naderer.

Ebenfalls bestellt worden sind, zum Ausbau der regionalen Strukturen, fünf Regionalverantwortliche:

Waldviertel: Karl Kaufmann, Gastronom im Ruhestand, 0664 2223737 info @ kk1.at

Industrieviertel Nord (Mödling, Wien-Umgebung, Bruck/L, Korneuburg):

Philip Wurmbrand Angestellter, 0699 109 42 710, philip.wurmbrand @ aon.at

Industrieviertel Süd: Bernhard Baumegger, Selbständig, Immobilienkanzlei, 0699 11201180; bernhard.baumegger @ teamstronach.at

Mostviertel: Helmut Nachbargauer, selbständig, Immobilienexperte für Vorsorgewohnungen, 0660 123 4555, helmut.nachbargauer @ gmx.at

Weinviertel: Erwin Netzl, Landwirt + Wirtschaftsmediator, 0676 41 222 64, erwin.netzl @ gmx.at

Wie die Parteispitze ihre Arbeit anlegen will, dazu nannte Walter Naderer ein Zitat des Landeshauptmannes: "einen kritischen Dialog führen" und Landesrätin Kaufmann-Bruckberger ergänzte: "Wir sehen uns als Regierungspartei und sind nicht die Opposition in der Regierung, Kontrolle ist Aufgabe des Landtages. Unstimmigkeiten in der Zusammenarbeit mit den anderen Parteien wollen wir in den Gremien bereinigen und nicht den anderen via Medien ausrichten!"

