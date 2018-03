Bundespräsident Heinz Fischer gratuliert Axel Melhardt zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat Axel Melhardt zum 70. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er ihm für seine jahrzehntelange engagierte Tätigkeit als musikalischer Leiter des legendären "Jazzland" dankt. "Mit viel Engagement und Einsatzfreude haben Sie es geschafft, dass die österreichische Jazzszene zu einem Begriff in der internationalen Jazzwelt geworden ist. Das österreichische Kulturleben hat Ihnen durch diese Pionierarbeit viel zu verdanken", so der Bundespräsident ins einem Schreiben.

