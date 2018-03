ORF SPORT + mit den Highlights der österreichischen Leichtathletik-Meisterschaft der Vereine

Am 15. Mai im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 15. Mai 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte der österreichischen Leichtathletik-Meisterschaft der Vereine um 20.15 Uhr, von der Volleyball-Schülerliga der Mädchen um 20.45 Uhr und vom DTM-Rennen in Hockenheim um 21.15 Uhr sowie das Golfmagazin um 22.15 Uhr und ein "Sport-Bild" mit Leichtathletik, Handball, Wasserski, Billard, Radsport, Behindertensport und Basketball um 22.45 Uhr.

Am 11. Mai fanden in der Südstadt die österreichischen Meisterschaften der Vereine für die Allgemeine Klasse und U16 statt. Insgesamt 44 Teams lieferten sich spannende Wettkämpfe. Trotz des schlechten Wetters - Dauerregen und niedrige Temperaturen - gab es einige Topleistungen zu sehen: Nicole Prenner (ATS Pinkafeld) gelang es mit dem Speer, einen neuen österreichischen U20-Rekord zu werfen (53,12 Meter). Gerhard Mayer (SV Schwechat) kam trotz der schwierigen Bedingungen mit dem Diskus auf 59,44 Meter. Erfolgreichstes Team war der SV Schwechat. Die Niederösterreicher konnten drei der vier Wertungen gewinnen. In fast alle Klassen entschieden erst die abschließenden Staffelläufe die Mannschaftswertungen. Bei den Mädchen U16 war SU Kärcher Leibnitz aus der Steiermark erfolgreich.

Alle Golffans kommen beim wöchentlichen "Golfmagazin" auf ORF SPORT +, moderiert von Wolfgang Koczi, voll auf ihre Kosten:

Claude Grenier analysiert im Studio den Schwung von Anton Schutti (Geschäftsführer Österreichische Sporthilfe)

Tipps & Tricks mit Claude Grenier (Chip mit Putter)

Tipps & Tricks mit Jürgen Maurer vom Diamont Country Club (Unter dem Ball)

Golf-Fitness mit Helmut Klampfer (Oberschenkelmuskulatur)

Golf-Fitness mit Jürgen Maurer vom Diamont Country Club (Gesäßmuskulatur)

Sehens und Wissenswertes: Walk-about-System

Regelkunde mit Harro Neuwirth: Putten von der Gegenseite. Erlaubt oder nicht erlaubt?

Details unter http://presse.ORF.at.

(Stand vom 14. Mai, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at