WKÖ: Wirtschaft feiert 50 Jahre Afrikanische Union

Leitl: Afrika gewinnt immer größere Bedeutung für den österreichischen Außenhandel sowie für Investoren - 2012: Exportplus nach Afrika 12%

Wien (OTS/PWK307) - Anlässlich der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der "Afrikanischen Union" gaben Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl und Reinhold Lopatka, Staatssekretär für europäische und internationale Angelegenheiten, gestern (Montag) in der Sky-lounge der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) einen Empfang für die afrikanischen Botschaftsvertreter in Österreich sowie für österreichische Unternehmen. Über 30 heimische Firmenvertreter nahmen die Gelegenheit wahr, um mit den Botschaftern von "A" wie Algerien bis "Z" wie Zimbabwe über eine Vertiefung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Österreich und den afrikanischen Ländern zu diskutieren.

WKÖ-Präsident Leitl wies darauf hin, dass Afrika immer größere Bedeutung für den österreichischen Außenhandel sowie für Investoren gewinne. Alleine im Vorjahr legten sowohl die österreichischen Ausfuhren nach, sowie die Einfuhren aus Afrika überdurchschnittlich zu. Während sich die weltweiten österreichischen Exporte "nur" um 1,4% steigerten, machte das Ausfuhrplus nach Afrika 12% aus. Die Importe aus Afrika steigerten sich um 15% (weltweit: 0,7%). Leitl:

"Das Potenzial Afrikas als Export- und Investitionsregion ist den österreichischen Unternehmen vielleicht noch nicht bewusst genug, aber wir arbeiten intensiv daran, sie zu informieren, die Chancen darzustellen und führen unsere Betriebe direkt in die Märkte." Mit Inlandsveranstaltungen zu Afrika, Marktsondierungsreisen, Wirtschaftsmissionen und Messebeteiligungen vor Ort bieten die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der WKÖ den österreichischen Exporteuren ein umfangreiches Programm, um ihnen den Weg nach Afrika zu ebnen. "Unsere Außenwirtschaftsorganisation unterhält weiters acht Büros in Afrika, die alle Länder abdecken und für österreichische Unternehmen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stehen, um Lieferchancen und Investitionsmöglichkeiten zu finden sowie bei der Kontakterstellung mit potenziellen Partnern helfen", so Leitl abschließend. (BS)

