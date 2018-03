CMC Biologics und RuiYi Enter treffen Vereinbarung zur Entwicklung eines neuartigen monoklonalen Anti-IL-6-Antikörpers

Seattle, Kopenhagen, Dänemark Und Shanghai (ots/PRNewswire) - CMC Biologics gab heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit RuiYi Inc. zur Entwicklung einer Zelllinie für RYI-008, einen neuartigen monoklonalen Anti-IL-6-Antikörper, bekannt. Das proprietäre hochproduktive CHEF1®-Exprimierungsplasmid von CMC Biologics soll zur Zelllinienentwicklung genutzt werden, um das Zellwachstum und eine gleichmäßig hohe Proteinexprimierung innerhalb eines engen Zeitrahmens zu optimieren. Die genauen Vertragsbedingungen wurden nicht genannt.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit CMC Biologics, einem weltweit tätigen Auftragshersteller, der für seine herausragenden technischen Leistungen in der biopharmazeutischen Entwicklung und der cGMP-Herstellung bekannt ist", sagte Paul Grayson, Geschäftsführer und CEO von RuiYi. "Durch seine integrierten Dienstleistungen, darunter die Zelllinienentwicklung mit dem proprietären CHEF1-System, zusammen mit seiner guten Ansprechbarkeit und Kooperationsbereitschaft ist CMC Biologics unser Partner der Wahl für dieses wichtige globale Unterfangen."

"Wir freuen uns über die Gelegenheit, durch die Entwicklung von RYI-008 eine langfristige Beziehung zu RuiYi aufzubauen. RYI-008 ist ein erstaunlich kraftvoller Antikörper mit einer bemerkenswerten Halbwertzeit, der große Chancen bietet, auf dem sich rasch entwickelnden Gebiet der IL-6-Biologie ein herausragendes Produkt zu erschaffen", so Mark Sawicki, PhD, Global Vice President Business Development von CMC Biologics. "Diese Vereinbarung unterstreicht unseren strategischen Fokus auf der Entwicklung von Biopharmaka in aufstrebenden Märkten."

Informationen zu CMC Biologicsde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@67cdedebCMC Biologics ist ein Hersteller und Entwickler, der sich speziell auf Biopharmaka konzentriert und über Standorte in Kopenhagen, Dänemark, und Seattle, Washington, USA verfügt. CMC Biologics spezialisiert sich auf maßgeschneiderte Dienstleistungen zur Produktionsmengensteigerung und cGMP-Herstellung von Therapeutika auf Proteinbasis für präklinische und klinische Studien sowie die Produktion für den jeweiligen Markt. Zu den voll integrierten Dienstleistungen des Unternehmens gehören die Zelllinienentwicklung mithilfe seines proprietären CHEF1®-Systems, die Prozess- und Rezepturentwicklung und umfassende analytische Tests. CMC Biologics bietet voll segregierte mikrobielle Fermentations- und Säugerzellkulturprodukte sowie Rührtank- und Perfusionsproduktionsprozesse. Weitere Informationen finden Sie unter www.cmcbio.com.

Der technologische Vorteil der Exprimierung mit CHEF1®de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@bf148bDas Exprimierungssystem CHEF1 wurde bereits vielfältig eingesetzt, um Zelllinien für die klinische Produktion zu erzeugen, und wurde für die kommerzielle Produktion zugelassen. Die integrierte CHEF1-Exprimierungsplattform beschleunigt die Entwicklung von Zelllinien für die cGMP-Produktion mit robusten Prozessen und zuverlässigen Ausgangsmaterialien, darunter chemisch definierte Medien, adaptierte CHO-Zellen und CHEF1-Exprimierungsplasmide, um innerhalb kurzer Zeit große Mengen an rekombinantem Protein zu erzeugen.

Informationen zu RuiYide.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@ddb20fRuiYi konzentriert sich auf die Entdeckung und Entwicklung neuartiger biologischer Therapeutika, die die medizinischen und kommerziellen Bedürfnisse chinesischer Patienten und des chinesischen Gesundheitswesens erfüllen und über das Potenzial für globalen Erfolg verfügen. Neben RYI-008 bietet RuiYi eine wachsende Palette an monoklonalen Antikörpern aus der firmeneigenen Forschung unter Einsatz einer Reihe unternehmenseigener Technologien an, darunter das System iCAP (intramembranous Conformation Antigen Presenting). Zu den Targets gehört eine ausgewählte Untergruppe von G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (GPCR), bei denen die Bindungsspezifität zwar entscheidend ist, aber bislang durch kleinmolekülige Modulatoren nur schwer zu erzielen war. Die Geschäftsführung von RuiYi unterhält Niederlassungen in La Jolla, Kalifornien, und die Forschungsanlage von RuiYi befindet sich im Zhangjiang Hi-Tech Park in Pudong, Shanghai, China. Weitere Informationen finden Sie unter www.ruiyibio.com.

Informationen zu RYI-008de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@5ad4f73aRYI-008, früher ARGX-109, ist ein neuartiger, äußerst leistungsfähiger monoklonaler Antikörper mit hoher Selektivität in Bezug auf IL-6, ein Cytokin, das häufig mit Entzündungen und Krebs in Verbindung gebracht wird. Der Antikörper wurde von arGEN-X, Ghent, Belgien unter Einsatz der arGEN-X SIMPLE Antibody(TM)-Technologie entdeckt; RuiYi erhielt eine exklusive Lizenz zur Entwicklung und globalen Kommerzialisierung.

