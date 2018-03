Bankgeheimnis: BZÖ-Bucher: Verräterpartei ÖVP trägt Bürgerrecht Bankgeheimnis zu Grabe

Trauriges Fekter Schauspiel

Wien (OTS) - "Dass das Bankgeheimnis von SPÖ und ÖVP endgültig zu Grabe getragen wird, ist die Horrormeldung des Tages", so BZÖ-Chef Klubobmann Josef Bucher heute bei einer Pressekonferenz in Wien. Der angekündigte große Widerstand der ÖVP habe in einem "typischen, traurigen Fekter Schauspiel geendet. Groß reden und klein beigeben -das ist das Regierungsprinzip Nummer Eins. Diese Regierung hat Österreich öffentlich zum Narren gemacht und von Anfang an die Österreicher getäuscht. Die ÖVP hat heute das Bürgerrecht Bankgeheimnis offiziell zu Grabe getragen. Die Verräterpartei der Bürgerrechte - das ist die Marke ÖVP", so Bucher.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ