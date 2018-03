Kronen Zeitung präsentiert neue Lifestyle-Journale

Wien (OTS) - "Genuss Krone" zeigt die schönsten Seiten Österreichs "Business Krone" viermal jährlich mit topaktuellen Businessthemen "Style Krone" kennt die neuesten Trends und die besten Stylingideen

Österreichs Regionen und ihre Menschen, Natur und ursprüngliches Lebensgefühl, Heimatverbundenheit und Bodenständigkeit - modern, lesernah und serviceorientiert präsentiert - das ist das redaktionelle "Rezept" der neuen "Genuss Krone". In einer Auflage von knapp einer Million Exemplaren bringt das neue Krone-Journal die aktuellsten Trends zu den Themen regionale Köstlichkeiten, Land und Leute sowie Lebensart und Lebensfreude in Österreich. Die "Genuss Krone" erscheint als Krone-Supplement österreichweit am 23. Mai 2013.

Sie zählt - wie die "Business Krone", die "Karriere Krone", die "Motor Krone Exklusiv" und die "Style Krone" - zu den neuen nationalen Krone-Themenjournalen, die mit einem sehr zielgruppen-affinen Redaktionskonzept und in hochwertiger Magazin-Optik überzeugen. Zusammen mit den Regional-Journalen der Kronen Zeitung, die auf Bundesland- oder Bezirksebene erscheinen, wird damit eine Vielzahl an Themen aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen abgedeckt. Alle regionalen Themenjournale präsentieren sich - wie die nationalen - bereits im modernen, frischen Outfit und mit neuem redaktionellen Konzept. Die neue inhaltliche Struktur bietet den interessierten Lesern noch mehr redaktionelle Qualität. Ausführliche Interviews, Reportage-Strecken und praktische Service-Tipps sind Bausteine des neuen Redaktionskonzepts. Das ansprechende Layout mit klarer Seitenoptik und großformatigen Fotos ermöglicht das rasche Navigieren im Heft und macht Lust auf Lesen.

"Mit ihrer reichen Themenvielfalt genau am Zeitgeist und im Interesse der Leser bieten die neuen Lifestyle-Journale unseren Werbekunden das ideale redaktionelle Umfeld für erfolgreiche Kampagnen. Mit dieser ausgeprägten Zielgruppenorientierung und ihrer modernen Optik werten sie das Krone-Produktportfolio enorm auf", skizziert Mag. Sabine Harnach, Bereichsleiterin für Vermarktung Kronen Zeitung, die Vorzüge der Lifestyle-Journale.

