Aktuelle Studie belegt: Impfung im Kindesalter beugt Krebserkrankungen vor

Linz (OTS) - Chronische Vireninfektionen können im Laufe des Lebens zur Entwicklung von bösartigen Erkrankungen wie z.B. Krebs führen. Humane Papillomaviren (HPV) zählen zu derartigen Viren. Weltweit sind mehr als 20 Millionen Menschen mit diesem Erreger infiziert - über die Hälfte aller Menschen werden im Laufe ihres Lebens mit dem HP-Virus angesteckt. Die Infektion erfolgt wie bei HIV (Aids) im Zuge der Geburt bzw. durch Geschlechtsverkehr, wobei Männer als die primären Überträger gelten. Da das Virus bei einem Teil der Betroffenen - ähnlich wie bei einem Schnupfenvirus - oft unentdeckt wieder ausheilt, lässt sich schwer sagen, wie viele Kinder diesen Erreger bereits in sich tragen.

Es gibt etwa 120 verschiedene Subtypen der humanen Papillomaviren, wobei die Typen 16 und 18 als hoch riskant eingestuft werden, da sie für die Entstehung verschiedener Tumore verantwortlich sind. Die Niedrigrisikotypen 6 und 11 lösen Genitalwarzen oder im Bereich der oberen Atemwege die Kehlkopfpapillomatose (Feigwarzen im Kehlkopf) aus, die für Betroffene aufgrund von kosmetischen Problemen, Beschwerden und einer hohen Rückfallsquote äußerst unangenehm sind.

Der Leiter der kinderurologischen Abteilung des Krankenhauses der Barmherzigen Schwestern Linz, Prim. Univ.-Doz. Dr. Josef Oswald, ging in Zusammenarbeit mit der Universität Innsbruck der Frage nach, wie viele Knaben und Männer mit dem humanen Papillomavirus infiziert sind und welche Typen sie in sich tragen. "Wir wissen, dass es sich bei einer HPV-Infektion um eine Geschlechtserkrankung handelt, die primär von Männern übertragen wird. Als Virusreservoir gelten Zellen, die im inneren Vorhautblatt des Penis lokalisiert sind. Im Zuge der Studie haben wir die Vorhäute von insgesamt 250 Knaben und Männern auf das Vorkommen von humanen Papillomaviren untersucht", erklärt Dozent Oswald. Die höchsten Infektionsraten wurden in der Gruppe der sexuell aktiven, das heißt bei Jugendlichen und Erwachsenen, gefunden. 60 % waren mit den Hochrisiko-Typen 16 und 18 infiziert, 50 % mit den Stämmen 6 und 11.

Auch bei präpubertären Knaben (0-10 Jahre) war in bis zu 20 % der Fälle das innere Vorhautblatt infiziert. Die Viren 16 und 18 wurden bei 10 % der untersuchten Buben gefunden, die Niedrigrisiko-Stämme bei 20 %. Eine ähnliche, kleinere Studie wurde vor vier Jahren an der Universität Wien an Mädchen durchgeführt. Hier zeigte sich, dass bereits 14 % der Kinder und Jugendlichen im Alter von 4 bis 15 Jahren das Hochrisikovirus (16, 18) in sich trugen, knapp 4 % wiesen die Stämme 6 und 11 auf.

Signifikanter Anstieg HPV-bedingter Tumorarten

Während HPV früher hauptsächlich mit der Entstehung von Gebärmutterhalskrebs in Zusammenhang gebracht wurde, führen veränderte Sexualpraktiken zu einem signifikanten Anstieg weiterer Krebsarten. So haben Studien gezeigt, dass bis zu 93 % aller Tumore im Analbereich mit einer HPV-Infektion in Verbindung stehen. Die humanen Papillomaviren zeichnen auch für 20 bis 60 % aller Karzinome im Kopf-Hals-Bereich verantwortlich. "Noch bis vor wenigen Jahren galten Tabak und Alkohol als die größten Risikofaktoren für die Entstehung dieser Tumorarten. Mittlerweile wissen wir jedoch, dass eine HPV-Infektion, insbesondere mit den Stämmen 16 und 18, in einem hohen Ausmaß die Krebsbildung im Mund- und Rachenraum fördert", sagt Prim. Univ.-Prof. Dr. Martin Burian, Leiter der Abteilung für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz. Einige Studien deuten drauf hin, dass im Jahr 2020 bereits mehr Personen jährlich an HPV-assoziierten Tumoren im Mund-und Rachenraum erkranken werden als Frauen an Gebärmutterhalskrebs.

Aktuell erkranken neunmal mehr Frauen als Männer an HPV-bedingten Tumorarten. An erster Stelle steht der Gebärmutterhalskrebs mit 400 neuen Fällen pro Jahr in Österreich, gefolgt von Tumoren der Schamlippen und der Vagina. "Dank der guten gynäkologischen Vorsorgeuntersuchungen mittels PAP-Abstrich ist die Zahl der Neuerkrankungen von Gebärmutterhalskrebs österreichweit im internationalen Vergleich relativ niedrig, allerdings werden jährlich zwischen 5.000 und 6.000 Operationen aufgrund hochgradiger Zellveränderungen, so genannte Tumorvorstufen, an Gebärmutterhals und Muttermund durchgeführt", skizziert Prim. Univ.-Doz. Dr. Lukas Hefler, Leiter der gynäkologischen Abteilung am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz. Bei Männern führen humane Papillomaviren auch zur Entstehung von Penistumoren und erhöhen zudem das Risiko für Prostatakrebs.

Wie kann nun vorgebeugt werden? "Internationale Studien belegen, dass die Beschneidung - ähnlich wie bei einer AIDS-Erkrankung - einen signifikant protektiven Faktor darstellt, da das Virus vor allem im inneren Vorhautblatt des Penis angesiedelt ist", sagt Dozent Oswald und ergänzt: "Den größten Schutz bietet allerdings die HPV-Impfung -sowohl von Knaben als auch von Mädchen, am besten noch vor dem Eintritt in das geschlechtsreife Alter, um die Übertragungskette zu unterbrechen."

Die Impfung bietet einen zuverlässigen Schutz gegen den Krebs des Gebärmutterhalses, der Schamlippen und des Penis. Bei den Kopf-Hals-und Analtumoren sowie bei höhergradigen Zellveränderungen im Analbereich sind derzeit noch internationale Studien am Laufen, erste Ergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass es durch die Impfung zu ähnlich positiven Erfolgen wie beim Gebärmutterhalskrebs kommen wird.

Österreich EU-weit Schlusslicht bei HPV-Durchimpfung

"Die Durchimpfungsrate ist in Österreich nach wie vor sehr niedrig. Nur etwa 5 % der Mädchen sind gegen HPV geimpft, geimpfte Knaben sind überhaupt eine Rarität", zeigt Prim. Univ.-Doz. Dr. Lukas Hefler auf und ergänzt: "In anderen Industriestaaten beträgt die Durchimpfungsrate bei Mädchen bereits 90 %." Einer der Hauptgründe für die niedrige Impfungsrate sind wohl die hohen Kosten. Österreich ist eines der wenigen Länder, in denen die HPV-Impfung nicht bezahlt wird. Eine Ausnahme stellt das Bundesland Vorarlberg dar, wo eine Teilimpfung seit kurzem nur mehr Euro 54,00 anstatt Euro 190,65 kostet.

Trotz der hohen Kosten richten die Mediziner einen dringenden Appell an alle Eltern, ihre Kinder zu impfen, um sie zuverlässig vor der Entstehung verschiedener Krebserkrankungen zu schützen. Ergänzend zur Impfung wird für Frauen die jährliche Kontrolle beim niedergelassenen Gynäkologen als wichtige Präventivmaßnahme empfohlen.

Eckdaten zur HPV-Impfung von Kindern:

- Der Impfstoff Gardasil ist für Mädchen und Jungen ab 9 Jahren zugelassen. Es handelt sich um einen quadrivalenten, also gegen vier Virusstämme (6,11, 16, 18) gerichteten Impfstoff.

- Für junge Frauen ist noch ein weiterer Impfstoff, Cervarix, ab dem 9. Lebensjahr zugelassen. Bei Cervarix handelt es sich um einen bivalenten Wirkstoff, der gegen die beiden Hochrisiko-HPV-Typen 16 und 18 wirksam ist.

- Die Impfung wird 3x intramuskulär (meist in den Oberarm) verabreicht, ist generell gut verträglich und kann gleichzeitig oder zeitnah mit anderen Impfungen (zB Zecken) verabreicht werden.

- Die Kosten pro Impfung liegen derzeit bei Euro 190,65.

- Die Impfung führen niedergelassene Kinder- und Hausärzte sowie Gynäkologen durch.

www.vinzenzgruppe.at/presse

