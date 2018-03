Bundesministerin Dr. Claudia Schmied übergibt Archiv des Österr. Kunstsenats an Österreichische Nationalbibliothek

Wien (OTS) - Im feierlichen Rahmen übergab Bundesministerin Dr. Claudia Schmied am 13.5.2013 das Archiv des Österreichischen Kunstsenats an Generaldirektorin Dr. Johanna Rachinger. Die Schenkung an die Österreichische Nationalbibliothek, die interessante Einblicke in die Geschichte österreichischer Kulturpolitik erlaubt, wurde gegen Ende der Amtszeit des Präsidenten Hans Hollein in Angriff genommen; umgesetzt wurde sie schließlich unter dem Schriftsteller Josef Winkler, der seit 2012 Präsident des Österreichischen Kunstsenats ist.

