ghost.company führt Werbekampagne für Tantum Verde in Deutschland durch

CSC Pharmaceuticals setzt auf das OTC-Know-how der ghost.company

Wien (OTS) - Tantum Verde ist in vielen Ländern Europas das führende Produkt im Bereich Hals- und Rachenschmerzen. In Deutschland war Tantum Verde bis 01. März 2013 verschreibungspflichtig und wurde jetzt zu OTC geswitcht. Die ghost.company betreut Tantum Verde in Deutschland seit über einem Jahr, um diesen Prozess medial zu begleiten. Mit einer spezifischen Kampagne wurde Tantum Verde an den OTC-Status herangeführt. Die Medien: Print, ein digitales 3D-Paper für den Arzt zur Wirkungsweise, Online-Marketing-Maßnahmen sowie die Aktivitäten des CSC-Partners DJG-Healthcare, der auf die direkte Ärzteansprache spezialisiert ist. Und der Erfolg gibt dieser Strategie recht: Unter den Top-Halsschmerzprodukten war Tantum Verde das nach Einheiten am stärksten wachsende Arzneimittel (Quelle: IMS Report 03/2013).

Nun folgen die nächsten Schritte: Außendienst- und POS-Materialien für die Apotheke sowie Website mit Adgame sind in Startposition, um Tantum Verde auch in Deutschland zu einem führenden OTC-Produkt zu machen. Zum Jahreswechsel sind Auftritte in den Massenmedien geplant.

Die Kampagne wurde von den ghost.companies in Österreich und Deutschland gemeinsam entwickelt. Markus Kienmayer, der verantwortliche Marketing-Manager für Tantum Verde in Deutschland:

"Die spezielle Ausgangssituation, nämlich den deutschen Markt von Österreich aus zu betreuen, verlangt nach Partnern, die über genaue Kenntnisse der lokalen Gegebenheiten sowie hohe Flexibilität in der Umsetzung verfügen. Die bereits früher für Österreich erfolgreich durchgeführte Zusammenarbeit und die Tatsache, in beiden Märkten zu Hause zu sein, veranlassten mich, die ghost.company für den Relaunch in Deutschland zu wählen. Die kreative Leistung, exzellente Betreuung und effiziente Planung zeigen sich nicht nur im positiven Feedback, sondern auch im kommerziellen Erfolg."

Kunde: CSC Pharmaceuticals Handels GmbH

Produkt: Tantum Verde

Verantwortlich: Markus Kienmayer, MSc

Agentur: ghost.company

Strategie: Michael Mehler

Creative Director: Tom Schmelzer/D, Achim Friedrich/A

Kontakt: Mag. Eva Russegger

Online: Mag. Robert Spieler

Art Director: Lisa Wolf

