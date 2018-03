Chelsea - Benfica: Topbesetztes Europa-League-Finale live in ORF eins

Am 15. Mai ab 20.15 Uhr

Wien (OTS) - Die Namen der 22 Akteure lesen sich wie ein Who is who des internationalen Fußballs: Fernando Torres, Frank Lampard, Petr Cech, John Terry auf der einen und Jardel, Luisao oder Andres Gomes auf der anderen Seite stehen einander beim Europa-League-Finale 2013 in Amsterdam gegenüber. ORF eins überträgt Chelsea - Benfica Lissabon am Mittwoch, dem 15. Mai 2013, um 20.15 Uhr live. Kommentator ist Boris Kastner-Jirka, die Analyse steuern Rainer Pariasek und Herbert Prohaska bei.

Via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) und sport.ORF.at ist der Live-Stream der ORF-TV-Übertragung zu sehen, ORF insider präsentiert Highlights des Spiels als Video-on-Demand.

