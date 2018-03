Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen präsentieren Top 10-Berg-Erlebnisse des Sommers

Initiative des WKÖ-Fachverbandes der Seilbahnen zum Saisonstart - Erlebnisattraktionen für die ganze Familie

Wien (OTS/PWK305) - Der mit 140 km/h schnellste Flying Fox der

Welt am Asitz in Leogang, der Eispalast am Dachstein-Gletscher und Österreichs höchstgelegenes Kino (3.029 m) am Kitzsteinhorn sind drei der Top-10 Erlebnis-Hits des Bergsommers 2013. Es ist eine abwechslungsreiche Mischung aus Adrenalin-Kicks, naturgegebenen Wow-Effekten und kreativen Erlebnis-Ideen, mit der Österreichs Berge aufwarten. Vereint sind diese und zahlreiche weitere Berg-Erlebnisattraktionen unter dem Dach der "Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen". Details: www.sommer-bergbahnen.at

Bergsommer 2013 - alpine Erlebnis-Hitparade zwischen Pfänder und Dachstein

Der Sommer steht vor der Tür und die Top-10 Erlebnisse des Bergsommers 2013 werfen ihre Schatten voraus. Da lädt die kunstvoll-nestartig gestaltete Aussichtsplattform "Adlerhorst" am Rofan hoch über dem Achensee zu Schauerlebnissen der besonderen Art ein. Eine Venezianische Gondel kreuzt am Nassfeld auf einem idyllischen, von aufragenden Felsmassiven umgebenen Bergsee. Und mit Fisser Flieger, Skyswing und Fisser Flitzer warten gleich drei Adrenalin-Erlebnisse in Fiss/Serfaus auf Mutige. Am Stubnerkogel in Bad Gastein verspricht eine imposante Hängebrücke in 2.300 m Höhe Prachtausblicke, die einzig von dieser Brücke aus möglich sind. Am Pfänder oberhalb von Bregenz, der für seinen 3-Länder-Bodensee-Blick berühmt ist, gibt ein neuer Alpenwildpark Einblicke in die Welt der Steinböcke, Mufflonwidder, Rothirsche oder Murmeltiere. Alpine Action für coole Kids ist am EMotorcross-Parcours - genannt Schmidolins Feuerstuhl - auf der Schmittenhöhe oberhalb von Zell am See angesagt. "Faszination Zugspitze" heißt das Erlebnismuseum, das zusammen mit dem 4-Länder-Fernblick, die besondere Anziehungskraft der Tiroler Zugspitzbahn hinauf auf Deutschlands höchsten Berg ausmacht.

Hitparade der Top-10 Erlebnisse des Bergsommers 2013

1. Schnellster Flying Fox der Welt (140 km/h) am Asitz in Leogang (Sb)

2. Eispalast am Dachstein-Gletscher (St)

3. Österreichs höchstgelegenes Kino am Kitzsteinhorn auf 3.029 m (Sb) 4. Kunstvolle Aussichtsplattform "Adlerhorst" am Rofan am Achensee (T)

5. Venezianische Gondel am Bergsee am Nassfeld (K)

6. Familien-Adrenalin-Erlebnisse in Fiss/Serfaus: Fisser Flieger, Skyswing & Fisser Flitzer (T)

7. Imposante Hängebrücke am Stubnerkogel in Bad Gastein auf 2.300 m Höhe (Sb)

8. Neuer Alpenwildpark mit 3-Länderblick am Pfänder oberhalb von Bregenz (Vb)

9. Schmidolins Feuerstuhl - E-Motorcross-Parcours für Kids - auf der Schmittenhöhe (Sb)

10. Erlebnismuseum "Faszination Zugspitze" & 4-Länder-Fernblick auf der Zugspitze (T)

Die Top-10 Erlebnisse des Bergsommers 2013 im Detail

1. Schnellster Flying Fox der Welt (140 km/h) am Asitz in Leogang (Sb)

Leogang ist Österreichs Mountainbike-Mekka, WM-Veranstalter u.v.m. Und hier erwartet, bei der Mittelstation der Asitzbahn, seit zwei Jahren ein weltweit einmaliges Adrenalin-Highlight: der vom Action-Spezialisten Jochen Schweizer konzipierte Flying Fox XXL mit 1.600 Meter Länge, einer Flughöhe bis zu 143 Meter und einer erreichbaren möglichen Spitzengeschwindigkeit von 140 km/h. www.leoganger-bergbahnen.at

2. Eispalast am Dachstein-Gletscher (St)

Der Dachstein Eispalast am Dachstein-Gletscher ist eine mystische Welt aus Eis und Schnee. Er sorgt mit detailgetreuen, unter anderem von Profi-Eisschnitzern aus China gestalteten Figuren, Eissäulen sowie einem Kristalldom für Wow-Erlebnisse im ewigen Eis. Heuer neu im Eispalast gibt es Formel I Boliden aus Eis zu bestaunen. Die einzigartige Welt aus Eis, Licht & Tönen ist bequem von der Dachstein-Bergstation erreichbar. www.derdachstein.at

3. Österreichs höchstgelegenes Kino am Kitzsteinhorn auf 3.029 m (Sb)

Die Bergstation der Seilbahn auf das Kitzsteinhorn beherbergt mit der Gipfelwelt 3000 ein multimediales Erlebnis- und Schauangebot der Extraklasse. Dazu gehören unter anderem "Top of Salzburg" - der höchste bequem erreichbare Punkt Salzburgs auf 3.029 m. Ebenso die Nationalpark Gallery mit Infostationen im Inneren des Berges und einer imposanten Panorama-Plattform. Als in dieser Höhe in Österreich wie international einmalige Attraktion sorgt das "Cinema 3000" für hochalpines Kinoerlebnis voller eindrucksvoller Naturstimmungen und grenzenlos wirkender Panoramabilder auf einer riesigen Leinwand. www.kitzsteinhorn.at

4. Kunstvolle Aussichtsplattform "Adlerhorst" am Rofan am Achensee (T)

Die Rofanseilbahn am Achensee eröffnet mit dem "Adlerhorst", einer kunstvoll, als überdimensionales Nest konzipierten Aussichtsplattform am Gschöllkopf, einen atemberaubenden 360Grad Panoramablick. Die künstlerisch gestaltete Stahlkonstruktion ist einem Adlernest nachempfunden, aus dessen Mitte Besucher mit "Adleraugen" die Bergwelt des Rofans bestaunen können. Der Adlerhorst ist von der Bergstation der Rofanseilbahn zu Fuß bequem erreichbar. www.rofanseilbahn.at

5. Venezianische Gondel am Bergsee am Nassfeld (K)

Venezianisches Flair mitten in den Alpen, am Rosskofelsee, am Nassfeld in Kärnten, verspricht eine original venezianische Gondel inklusive authentischem Gondoliere, die zu Rundfahrten auf dem See einlädt. Der idyllische See unterhalb des Rosskofels ist umgeben von felsigalpinen Gipfeln der Karnischen Alpen. Hier zu einer romantischen Gondelfahrt aufzubrechen ist eine der Attraktionen der Nassfeld-Bergbahnen, die damit ihrer Nähe zum wenige hundert Meter entfernten Italien huldigen. Übrigens, das Nassfeld ist das am weitesten südlich gelegene Mitglied der Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen. www.nassfeld.at

6. Familien-Adrenalin-Erlebnisse in Fiss/Serfaus: Fisser Flieger, Skyswing & Fisser Flitzer (T)

Fiss und Serfaus bieten im Duett Familien-Adrenalin-Erlebnisse der Extraklasse in einer einladend-attraktiven Bergwelt. Drei der hiesigen Angebote sind in Sachen Kick & Action besonders hervorzuheben: Der Fisser Flieger ist ein Fluggerät, in dem man sicher angeschnallt, mit bis zu 80 km/h in bis zu 47 Meter Höhe drachenflugartig talwärts fliegt. Der Skyswing ist eine Riesenschaukel, deren Zauber im Zusammenspiel des Gefühls von Schwerelosigkeit mit 12 Meter weitem freiem Fall und den Kräften, die bei 4facher Erdanziehungskraft wirken, liegt. Der Fisser Flitzer ist eine 2,2 km lange und bis zu 45 km/h schnelle Sommerrodelbahn voller spannender Überraschungen am Weg talwärts. www.serfaus-fiss-ladis.at

7. Imposante Hängebrücke am Stubnerkogel in Bad Gastein auf 2.300 m Höhe (Sb)

Am Stubnerkogel hoch über Bad Gastein befindet sich eine imposante Hängebrücke, die, gerade einmal einen Meter breit, zu 140 frei schwebenden Metern hoch über dem Abgrund einlädt. Wer mutig genug ist, um die schwingende Seilkonstruktion zu besteigen, die auch 200 km/h starkem Wind standhält, wird mit prachtvollen Ausblicken belohnt. www.skigastein.com

8. Neuer Alpenwildpark mit 3-Länderblick am Pfänder oberhalb von Bregenz (Vb)

Der Pfänder oberhalb von Bregenz bietet einen einzigartigen Panoramablick auf den sich zu seinen Füßen ausbreitenden Bodensee. Die Adlerwarte mit den täglichen Greifvogel-Vorführungen und ein neuer, heuer fertig gestellter Alpenwildpark u.a. mit Steinböcken, Mufflonwiddern, Rothirschen und Murmeltieren, sind zusammen mit dem Panorama die Gründe für die Anziehungskraft des 1.064 m hohen Pfänder. www.pfaenderbahn.at

9. Schmidolins Feuerstuhl - E-Motorcross-Parcours für Kids - auf der Schmittenhöhe (Sb)

Schmidolin ist der große Star der Schmittenhöhe. Mit ihm als Aushängeschild werden hier oberhalb von Zell am See zahlreiche Attraktionen gestaltet. Besonders cool ist Schmidolins Feuerstuhl -hier flitzen Kids mit Elektro-Bikes auf Schmidolins Spuren durch den höchstgelegenen Kids-Motocross-Parcours Österreichs. www.schmitten.at

10. Erlebnismuseum "Faszination Zugspitze" & 4-Länder-Fernblick auf der Zugspitze (T)

Die Zugspitze (2.962 m) übt als Parade-Aussichtsberg zwischen Tirol und Bayern ganz besondere Anziehungskraft aus. Da in der Nähe kein weiterer Gipfel ähnliche Höhen erreicht, bietet die Zugspitze einen grandiosen 4-Länder-Fernblick. Um die Faszination der Zugspitze umfassend zu beleuchten, wurde oben am Berg ein eigenes Erlebnismuseum gestaltet, das bis zur Erstbesteigung im Jahr 1820 zurückblickt. www.zugspitze.at

Die Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen

Die "Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen" - das sind 42 Themenberge in ganz Österreich - bilden seit 2001 eine bis heute im Alpenraum einzigartige Initiative Für herausragende Berg-Erlebnisse mit regelmäßig streng geprüften Erlebnis- und Qualitätsstandards. Themenberge gibt es mit vier verschiedenen Erlebnis-Spezialisierungen: ABENTEUER, FAMILY, GENUSS und PANORAMA & NATURERLEBNIS. (PM)

Details: www.sommer-bergbahnen.at

Fotos: www.o-pichler.at/SommerBergbahnen .

Rückfragen & Kontakt:

Fachverband der Seilbahnen Österreichs -

Marketing Forum

Mag. (FH) Ricarda Rubik

Tel.: +43 - (0)1 - 503 78 02

E-Mail: marketingforum.seilbahnen @ wko.at

m.seilbahnen @ wko.at

www.seilbahnen.at



Oliver Pichler & Partner

Tel: +43 - (0)1 - 512 87 37 - 0

E-Mail: office @ o-pichler.at

www.o-pichler.at/SommerBergbahnen