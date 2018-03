Studie: Weiterbildung trägt zu Work-Life-Balance bei

Wien (OTS) - Die meisten heimischen Unternehmen setzen Maßnahmen für eine bessere Work-Life-Balance ihrer Beschäftigten. Doch nicht alle Angebote sind in gleichem Ausmaß verbreitet, und auch die Nutzung der einzelnen Angebote durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist sehr unterschiedlich. Das zeigt die aktuelle Studie "Weiterbildung 2013", die von der "Plattform für berufsbezogene Erwachsenenbildung" (PbEB) in Auftrag gegeben und heute in Wien präsentiert wurde. 500 Führungskräfte heimischer Unternehmen mit über 20 Beschäftigten wurden von MAKAM Research befragt. Die Ergebnisse im Detail:

- Insgesamt sind neun von zehn Unternehmen überzeugt, dass Weiterbildung die Work-Life-Balance der Beschäftigten fördert. 53% dieser Unternehmen sehen positive Effekte durch Führungskräftetrainings. Der Nutzen von Gesundheitsschulungen sowie Zeit- und Selbstmanagementtrainings wird von jeweils 48% der Unternehmen bejaht. Aber auch bewusstseinsbildende Trainings sind wirkungsvoll, sagen 39% der Befragten. Etwas weniger häufig werden mit jeweils 20% Weiterbildungsmaßnahmen in den Bereichen Generationenmanagement und Diversity-Trainings genannt.

- "Die Studie zeigt: Fast alle Unternehmen machen sich Gedanken zur Work-Life-Balance und bieten auch spezifische Maßnahmen an. Diese umfassen neben Weiterbildung vor allem auch flexible Arbeitszeitmodelle oder Angebote zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Interessant ist aber, dass nicht alle Maßnahmen der Unternehmen von den MitarbeiterInnen gleich gut angenommen werden", analysiert Hannes Knett, Sprecher der Plattform für berufsbezogene Erwachsenenbildung (PbEB). So ist die Nutzung von Angeboten zur Burn-Out-Vorbeugung nicht sehr hoch. Zwar bieten 25% der Betriebe Maßnahmen in diesem Bereich an. Von diesen sagen aber 42%, dass die Angebote zur Burn-Out-Vorbeugung nur von "wenigen" oder "keinen" MitarbeiterInnen in Anspruch genommen werden. Anders sieht es dagegen bei Maßnahmen zur Sicherheit am Arbeitsplatz aus: Diese werden von den meisten Betrieben angeboten, nämlich von 76%. Und davon sagen 89%, dass sie von "fast allen" oder "vielen" Beschäftigten auch genutzt werden. Knett: "Manche Beschäftigte scheinen Skrupel zu haben, eine Maßnahme zu besuchen, die deutlich in Richtung Förderung der Work-Life-Balance geht. Es ist natürlich auch Aufgabe der Betriebe, die Angebote intern so zu kommunizieren, dass es keine Vorbehalte gibt, etwa seitens der KollegInnen oder der Führungskräfte. Hier können bewusstseinsbildende Maßnahmen ansetzen."

- Aktivitäten, welche die Work-Life-Balance des Personals steigern, wirken sich laut Einschätzung der Führungskräfte direkt positiv auf das Unternehmen aus: 83% sagen, dass die Arbeitszufriedenheit der MitarbeiterInnen steigt. 81% erhoffen sich ein besseres Betriebsklima. Immerhin 73% gehen von einer höheren Leistungsbereitschaft aus. 72% wollen durch Maßnahmen im Bereich Work-Life-Balance ihre Attraktivität als Arbeitgeber erhöhen. 65% wollen damit ein Arbeitsklima fördern, das die Gesundheit des Personals begünstigt. Und 62% rechnen mit geringerer Fluktuation. "Dazu kommt, dass Unternehmen nun auch einer gesetzlichen Verpflichtung unterliegen, um arbeitsbedingte psychische Belastungen zu reduzieren: Seit Anfang 2013 sind Unternehmen verpflichtet, eine Evaluierung von psychischen Belastungen am Arbeitsplatz durchzuführen", ergänzt PbEB-Sprecher Hannes Knett die Beweggründe der Unternehmen, um Maßnahmen im Bereich Work-Life-Balance durchzuführen.

- In welchem Ausmaß es Angebote für Weiterbildung und Work-Life-Balance gibt, hängt aber nicht nur mit dem Nutzen zusammen, den sich die Unternehmen versprechen, sondern auch mit dem Angebot an Förderungen: Würde es mehr Förderungen geben, würden zwei Drittel der Unternehmen ihr Weiterbildungs-Angebot für die ArbeitnehmerInnen ausbauen.

- Spannend ist, dass trotz wirtschaftlich schwieriger Rahmenbedingungen immerhin 64% der heimischen Betriebe im Jahr 2013 ihre Weiterbildungsbudgets konstant halten. 17% der Unternehmen haben sogar mehr Budget für Weiterbildung eingeplant als im Vorjahr. Und 7% der Unternehmen reduzieren ihre Ausgaben für Weiterbildung.

