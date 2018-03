MediaTek ernennt Patrik Persson zum neuen Geschäftsführer der globalen Marketingkommunikation

Hsinchu, Taiwan (ots/PRNewswire) - MediaTek Inc., ein führender Anbieter von Halbleitertechnik für die Drahtloskommunikation und digitale Multimedia-Lösungen ohne eigene Fertigung, teilte heute mit, Patrik Persson sei zum neuen Geschäftsführer der globalen Marketingkommunikation ernannt worden. In seiner neuen Rolle wird Persson die Entwicklung und Umsetzung der globalen Unternehmenskommunikation und -marken der MediaTek leiten. Er wird dem Chief Marketing Officer des Unternehmens Johan Lodenius unterstellt.

Persson war in den vergangenen 20 Jahren für verschiedene multinationale Konzerne tätig und besitzt tiefe Kenntnisse auf dem Gebiet der globalen Marketingkommunikation. Er war Teil der Bewegung, die seit Mitte der 90er Jahre den Übergang von der traditionellen zur digitalen Kommunikation geprägt hat. Persson war Mitbegründer von Great Works, eine der meist ausgezeichneten digitalen Agenturen der Welt.

Informationen zu MediaTek Inc.

MediaTek Inc. ist ein führender Anbieter von Halbleitertechnik für die Drahtloskommunikation und digitale Multimedialösungen ohne eigene Fertigung. Das Unternehmen ist ein marktführender Pionier für innovative SOC-Systemlösungen für die Drahtloskommunikation, HD-Fernseher, optische Speichertechnologie und DVD- und Blu-Ray-Produkte. MediaTek wurde 1997 gegründet und ist an der taiwanesischen Börse unter dem Code "2454" notiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Taiwan und unterhält Vertriebs- und Forschungsniederlassungen auf dem chinesischen Festland, in Singapur, Indien, den USA, Japan, Südkorea, Dänemark, England, Schweden und Dubai. Für nähere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens auf www.mediatek.com.

