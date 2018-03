Portugal Telecom entscheidet sich für Intersecs standortbasierte Servicelösung IGLOO

Paris (ots/PRNewswire) - Intersec soll Enabler für Ortungsdienste liefern, um neue Einnahmequellen

zu erschliessen

Intersec hat heute bekannt gegeben, dass Portugal Telecom sich für seine Ortungslösung IGLOO entschieden hat, um mittels standortbasierter Serviceleistungen neue Einnahmequellen zu generieren. Intersec ist der führende Softwareanbieter, wenn es darum geht, Telekommunikationsbetreibern zu ermöglichen, die grossen Datenmengen ihrer Netzwerke gewinnbringend einzusetzen und Serviceinnovationen zu erleichtern.

IGLOO ist ein Network Enabler, der aus dem Netzwerk des Mobilfunkbetreibers Echtzeitinformationen filtert - unter anderem Kunden-Standortinformationen in grossem Massstab. IGLOO wird innerhalb des Betreibernetzwerks eingesetzt und sammelt und verwaltet auf anonyme Weise Kunden- und Standortinformationen, um so die Entwicklung standortbasierter Dienste zu ermöglichen. Indem sie Metadaten aus dem Betreibernetzwerk sammeln und zugleich aktive Ortungsfunktionen mit einbeziehen, können Betreiber wie Portugal Telecom oder zusätzliche Drittanbieter diese exklusiven Informationen für verschiedene Zwecke nutzen - darunter Geomarketing, Stadtplanung oder Dichtekarten. Die gewonnenen Erkenntnisse geben in keiner Weise Aufschluss über persönliche oder vertrauliche Informationen, da ihr Wert und ihre Funktionalität auf anonymen und kollektiven Daten beruht.

In einem hart umkämpften Markt legte Portugal Telecom Wert darauf, sein Angebot von dem der Mitbewerber abzusetzen und einen Service anzubieten, der eine neue Einnahmequelle erschliesst und die Qualität des Services gemäss den Erwartungen der Kunden verbessert. Portugal Telecom kommentierte: "Uns ist es wichtig, dass wir auch weiterhin neue und innovative Möglichkeiten im Umgang mit unserem Kundenstamm vorantreiben. Intersec hat eine technische Lösung angeboten, die uns neue Funktionen ermöglicht, und wir sind sicher, dass das Unternehmen uns dabei unterstützen wird, das Potenzial unserer Kundendaten freizusetzen und neue Einnahmequellen zu erschliessen sowie über standortbasierte Dienste eine höhere Kundenzufriedenheit zu erreichen."

Yann Chevalier, CEO von Intersec, meinte: "Indem sie Ortungsdaten mit anderen Datentypen kombinieren, wie zum Beispiel mobile Ereignisse, die sich aus den drahtlosen Netzwerken ermitteln lassen, erhalten innovative Firmen wie Portugal Telecom die Möglichkeit, neue und inkrementale Einsichten in die Lebensumstände ihrer Kunden sowie in deren vorhersagbares Verhalten und in ihre Gewohnheiten zu gewinnen, um damit ein persönlicheres Kundenerlebnis zu ermöglichen. Ausserdem sollen die Einnahmen aus standortbasierten Services in den nächsten zwei Jahren weltweit um beinahe 10 Milliarden US-Dollar zunehmen. Insofern macht sich unter den Betreibern inzwischen die Erkenntnis breit, dass sie die bereits in ihren Netzwerken vorhandenen Informationen über ihre Kunden zur Entwicklung gezielter und relevanter Werbelösungen einsetzen müssen, wenn sie neue Einnahmequellen erschliessen und effiziente Kundenbindungsstrategien entwickeln wollen."

ÜBER PORTUGAL TELECOM

Portugal Telecom ist ein globaler Telekommunikationsbetreiber mit 100 Millionen Kunden weltweit. In Portugal, wo PT in den betreffenden Märkten Marktführer ist, bietet das Unternehmen ein breites Portfolio von Telekommunikations-, Multimedia- und IT- sowie Festnetz- und Mobilfunkdiensten an, darunter Breitbandverbindungen, Sprachtelefonie und Fernsehen, und ist in allen Bereichen der Telekommunikationsbranche aktiv: Privatkunden, Heimanschlüsse, Unternehmenslösungen und Grosshandel. Portugal Telecom ist der führende portugiesische Telekommunikationsbetreiber mit einer breiten und soliden internationalen Präsenz, vor allem in Brasilien und Afrika. PT hat ein vielschichtiges Geschäftsportfolio, bei dem Qualität und Innovation massgebliche Aspekte sind, und mit dem sich PT als führender Betreiber im internationalen Markt positionieren möchte.

Portugal Telecom wird an der Euronext und der New York Stock Exchange gehandelt (über eine vollständige Auflistung seines ADR-Programms) und ist im portugiesischen Referenzindex und den Benchmark-Nachhaltigkeitsindices DJ Sustainability and FTSE4GOOD gelistet. Informationen über das Unternehmen stehen bei Reuters über den Code PTC.LS und PT und bei Bloomberg über den Code PTC PL zum Abruf bereit.

ÜBER INTERSEC

Intersec ist der führende Softwareanbieter, wenn es darum geht, Telekommunikationsbetreibern zu ermöglichen, die grossen Datenmengen ihrer Netzwerke gewinnbringend einzusetzen und Serviceinnovationen zu erleichtern. Durch ihre revolutionären Technologien bereichern Intersecs Lösungen Mobilnetzbetreiber mit Echtzeit-Kundenwertmanagement, Gewinnschöpfung aus standortbezogenen Diensten im grossen Stil sowie einer gesteigerten Messaging-Profitabilität. Intersecs Technologien finden begeisterte Zustimmung bei mehr als 60 MNOs, verbessern das Kundenerlebnis von mehreren hundert Millionen Abonnenten in aller Welt und verwalten tagtäglich über eine Milliarde intelligenter Ereignisse.

http://www.intersec.com

