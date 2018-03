LEBENSART & BUSINESSART

Wien (OTS) - Morgen erscheinen die beiden neuen Ausgaben des Lebensart Verlags: das nachhaltige Konsumentenmagazin LEBENSART und BUSINESSART, das Nachhaltigkeitsmagazin für KMUs.

LEBENSART spannt einen Bogen vom gemütlichen Klettern (kein Widerspruch!) und nachhaltiger Outdoorbekleidung über Biohendln und glücklich machender Quinoa bis hin zum Verschwinden fruchtbaren Bodens und problematischen Elektroschrott in Afrika.

In der BUSINESSART dreht sich alles um nachhaltige Beschaffung:

Nur das kaufen, was gebraucht wird und die eingefahrenen Wege auch mal hinterfragen. Sie finden erfolgreiche Beispiele aus Handel, IT, Reinigung, Büro, Möbel, Lebensmittel, Energie, Verpackung, Events und öffentlicher Hand.

