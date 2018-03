Mehr als Produktwerbung: Seminar zu Mitarbeiterzeitungen und Kundenmagazinen

In dem Media Workshop "Mitarbeiterzeitungen und Kundenzeitungen" am 6. und 7. Juni 2013 in Hamburg erfahren Interessierte, wie Storytelling mit Bildern und Layout für ihre Corporate Media Produkte funktioniert. Sie lernen, wie man mit journalistischen Mitteln zu attraktiven Themen kommt, Texte stilsicher und leserorientiert verfasst und diese schließlich in die perfekte Form bringt.

Dieses praxisorientierte Seminar richtet sich an alle Fach- und Führungskräfte von Pressestellen, Marketing- und PR-Abteilungen. Auch Projektverantwortliche für Corporate Media und Kundenmedien, sowie alle Produktentwickler für Zeitschriften und Kundenmagazine erfahren, wie sie schnell und effektiv neue Printprodukte realisieren können.

Peter Linden (Jahrgang 1959) lebt als Autor und freier Dozent in München. Er unterrichtet an Universitäten, Journalistenschulen, bei zahlreichen Verlagen und Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu Sprache, Sprachwirkung sowie journalistischen Darstellungsformen. Der ehemalige Redakteur der Süddeutschen Zeitung ist Autor mehrerer Fachbücher. Er studierte Germanistik und Romanistik in München.

Die Media Workshops sind ein zertifizierter Bildungsanbieter mit einem praxisnahen Weiterbildungsprogramm von rund 45 Themen zu Pressearbeit, PR, Social Media und Marketing sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Seit 2001 haben über 12.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte an den Seminaren teilgenommen. Die Zertifizierung besteht seit September 2012 und erfolgte durch Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels.

