TIM Celular S.A., Personal S.A. und Núcleo S.A. (Telecom Argentina) zeichnen SIAE MICROELETTRONICA für die Lieferung einer Mikrowellenlösung für die Mobilanbindung aus

Mailand, Italien (ots/PRNewswire) - TIM Celular in Brasilien, Personal in Argentinien und Núcleo in Paraguay (Telecom Argentina Group), die führenden Mobilfunkbetreiber in Lateinamerika, haben SIAE MICROELETTRONICA für die Lieferung von Mikrowellen-Funkanlagen für Mobile Backhaul ausgezeichnet. Dank dieser Lieferung wird die Einführung neuer Hochgeschwindigkeits-Datendienste in den jeweiligen Ländern möglich. Die Auszeichnung umfasst auch Dienstleistungen rund um Netzwerkdesign und produktbezogene Leistungen.

"Mit dieser Auszeichnung bekräftigen wir unsere bestehende Partnerschaft mit den Betreibern in Brasilien, Argentinien und Paraguay, und verdoppeln beinahe unsere Präsenz im Hinblick auf die Versorgung", sagt Luigi Lowaty, der Geschäftsführer von SIAE MICROELETTRONICA LATAM.

SIAE MICROELETTRONICA hat mit 7 Niederlassungen in Lateinamerika eine starke Präsenz in der Region und verfügt über eine hohe Leistungsfähigkeit in Bezug auf die Lieferung von Produkten und Dienstleistungen. Diese Auszeichnung wird zu einer Stärkung der Präsenz und der Leistungsfähigkeit in der Region führen.

- Über SIAE MICROELETTRONICA -

SIAE MICROELETTRONICA wurde 1952 gegründet und ist führend in der Technologie der drahtlosen Kommunikation. Das Unternehmen ist in über 28 Ländern präsent und bietet nationalen und multinationalen Betreibern fortschrittliche technologische Lösungen für Mikrowellen-und Millimeterwellen-Transport, Dienstleistungen und Design. Basierend auf hauseigenem Fachwissen und fortschrittlichem RF vom Design bis hin zur Industrialisierung bringen die Produkte von SIAE MICROELETTRONICA Innovationen auf den Markt, die die sich ständig verändernden Anforderungen des Marktes und die Bedürfnisse der Kunden erfüllen. Weitere Informationen: http://www.siaemic.com

- Über TIM -

TIM ist der am schnellsten wachsende Betreiber in Brasilien, führend im Prepaid-Segment und an zweiter Stelle am brasilianischen Markt mit mehr als 70 Millionen Kunden und einem Marktanteil von 26,92 %. Dank der innovativen Leistungen des Unternehmens ist TIM der bevorzugte Betreiber für die Mittelschichten, ergab eine Umfrage des Instituts Data Popular.

TIM konzentriert sich auf die Qualität des Netzwerks und des Kundendienstes und wird im aktuellen Drei-Jahres-Zeitraum bis 2015 mehr als 90 % der prognostizierten 10,7 Milliarden BRL für den Ausbau der Infrastruktur ausgeben. TIM Fiber ist mit 5,5 Tausend Kilometer Faseroptik in Rio und Sao Paulo das Ergebnis des Erwerbs von Intelig im Jahr 2009 und AES Atimus im Jahr 2011. Darüber hinaus wird mit LT Amazonas neue Faseroptik in Amazonas, Pará und Amapá installiert, womit die digitale Integration eines der entlegensten Gebiete des Landes erfolgen wird.

TIM ist immer noch das einzige Unternehmen in der Telekommunikationsbranche am BM & FBOVESPA New Market für Unternehmen mit dem höchsten Niveau der Unternehmensführung. Es ist Bestandteil des Corporate-Sustainability-Indexes (ISE) und des CO2-Effizienz-Indexes (ICO2), beide auf BM & FBOVESPA. Weitere Informationen: http://www.tim.com.br oder http://twitter.com/timtimportimtim

- Über PERSONAL -

PERSONAL ist das grösste Mobilfunk-Unternehmen in Argentinien und Paraguay, mit über 21 Millionen Kunden in beiden Märkten. "Jeder Mensch ist eine Welt" ist das Konzept, das seine Geschäftsstrategie lenkt und die Vielfalt als einen universellen Wert darstellt.

PERSONAL bietet flexible Dienstleistungen und Angebote, die zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit in Sachen mobiler Konnektivität beitragen, indem das Unternehmen diese in den Lebensstil des Kunden integriert.

PERSONAL Argentina besteht seit 1996. Der Gesellschafter des Unternehmens ist Telecom Argentina SA.

PERSONAL Paraguay besteht es seit 1998. Der Gesellschafter dieses Unternehmens ist Nucleo SA.

Weitere Informationen: http://www.personal.com.ar / http://www.personal.com.py

Rückfragen & Kontakt:

Fabio Gavioli, +39(02)27325340, Fabio.Gavioli @ siaemic.com