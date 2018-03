OMV Ergebnis: Bericht Jänner - März 2013

Gute operative Performance in Q1/13 mit einem CCS EBIT vor Sondereffekten von EUR 851 Mio, 6% über Q1/12

Cashflow aus der Betriebstätigkeit für das Quartal von EUR 1.405 Mio

Verschuldungsgrad auf 15% weiter gesunken

Im Februar verkaufte OMV die Marketing-Tochtergesellschaft in Kroatien

Das Performance-Steigerungsprogramm "energize OMV" brachte eine weitere Reduktion des Working Capitals von über EUR 500 Mio

Wirtschaftlichkeitserklärung für Bina Bawi in der Region Kurdistan im Irak wurde eingereicht

OMV Generaldirektor Gerhard Roiss:

"Im ersten Quartal 2013 haben wir erneut eine starke operative Performance gezeigt und unsere Strategie weiter umgesetzt. Trotz der Veräußerungen in der britischen Nordsee und dem Produktionsstopp in Schiehallion (GB), um die Feldneuentwicklung voranzutreiben, konnten wir unsere Produktion gegenüber Q4/12 steigern. Wir haben die finale Investitionsentscheidung getroffen, das vielversprechende Aasta Hansteen Gasfeld inklusive neuer Pipelineinfrastruktur zu entwickeln. Dies wird die Rolle von Norwegen als Kernland in unserem Portfolio weiter festigen. Im Downstream-Bereich haben wir mit der Veräußerung unserer Marketing-Tochtergesellschaft in Kroatien einen weiteren wichtigen Schritt zur Implementierung unserer Strategie gesetzt. Als Teil unseres Performancesteigerungs-Programms "energize OMV" konnten wir das Working Capital um mehr als EUR 500 Mio reduzieren. Diese ausgezeichneten Ergebnisse des ersten Quartals und unsere starke Cashflow-Generierung bestätigen unsere Fortschritte zur Erreichung der ehrgeizigen Profitabilitätsziele und unterstützen unser Investitionsprogramm."

Weitere Informationen finden Sie im Bericht Jänner - März 2013.

