Studieren.at ist zurück: Übersichtlicher und mit allen Infos zum Studium in Österreich

Köln (ots) - Eine ganze Zeit lang ist auf www.studieren.at nichts mehr passiert. Das einst führende Portal rund um ein Studium in Österreich war längst keine gute Anlaufstelle mehr für Studieninteressenten und Studierende. Jetzt ist die Webseite zurück -mit frischem Design, aktuellen Infos und einem Verzeichnis aller Hochschulen und Studien.

Welche Hochschulen bieten welche Studien an? Wie funktioniert die Studienfinanzierung? Und was muss ich bei einem Auslandssemester beachten? Für diese und viele weitere Fragen gibt es nun wieder eine übersichtliche und umfassende Anlaufstelle: www.studieren.at.

Seit 2001 existiert das Webportal bereits als Anlaufstelle für (zukünftige) Studierende, in den letzten Jahren passierte aber nicht mehr viel. Unübersichtliches Design und veraltete Informationen wurden von den Besuchern bemängelt. Dies hat nun ein Ende. Mit dem Relaunch am 01. Mai 2013 wurden sämtliche Inhalte aktualisiert und an die heutigen Anforderungen angepasst. Studieninteressenten können in mehreren Datenbanken einfach und schnell nach passenden Hochschulen oder Studien in Österreich suchen. Zudem gibt es hunderte hilfreiche Artikel zur Studienwahl: Was soll ich studieren? Wie finde ich eine passende Wohnung? Und wie meistert man ein Studium mit Kind? Diese und viele weitere Fragen werden auf dem neuen www.studieren.at beantwortet. Und wer individuelle Fragen hat, kann sie im Forum stellen und erhält eine kompetente Antwort.

Verantwortlich für das neue Erscheinungsbild ist Milan Klesper mit seinem Team. Der ehemalige Studienberater hat das Portal im Dezember 2012 übernommen und neu ausgerichtet. "Ich möchte, dass www.studieren.at wieder zu einer der führenden Anlaufstellen für Studieninteressenten jeglichen Alters wird", sagt Klesper zu seiner neuen Aufgabe. Neben Vollzeitstudien findet sich unter

http://www.studieren.at/berufsbegleitendes-studium-fernstudium

nämlich auch eine Datenbank berufsbegleitender Studien.

Das neue www.studieren.at - Studienführer für Österreich.

Rückfragen & Kontakt:

targroup Media GmbH

Im Klapperhof 7-23

50670 Köln

Tel.: 0049 (0)221 - 988 63 250

www.targroup-media.de