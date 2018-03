Broschüre "Erneuerbare Wärme: Schlüssel zur Energiewende"

13 Beiträge führender Energieexperten zur Wärmegewinnung der Zukunft

Wien (OTS) - Der Österreichische Biomasse-Verband (ÖBMV) präsentiert die neue Broschüre "Erneuerbare Wärme: Schlüssel zur Energiewende". Das Druckwerk bietet Antworten auf die aktuellen Fragestellungen zur Energiewende am Raumwärmemarkt und zeigt konkrete Ausbauziele sowie Maßnahmen für die Umstellung des Wärmemarktes auf.

Unter den Autoren befinden sich die führenden Experten und Persönlichkeiten auf dem Gebiet der energetischen Biomassenutzung. Dr. Horst Jauschnegg, Österreichischer Biomasse-Verband, stellt sieben Maßnahmen zur Energiewende im Wärmesektor vor. Wie hoch der Raumwärmebedarf im Jahr 2050 sein wird und mit welchen Energieträgern dieser gedeckt werden könnte, erklärt Dr. Lukas Kranzl, Technische Universität Wien. Dass stoffliche und energetische Biomassenutzung keinen Gegensatz bilden müssen, beweist DI Kasimir Nemestothy, Landwirtschaftskammer Österreich.

SC DI Günter Liebel, Lebensministerium, erläutert die Bedeutung der erneuerbarer Energie im Energiesystem. Die Entwicklung von Emissionen und Effizienz moderner Biomasseheizungen schildert Dr. Walter Haslinger, Bioenergie 2020+ GmbH. Mit der Rolle von Biomasseöfen von sozial schwachen Haushalten setzt sich Mag. Sylvia Grossgasteiger auseinander.

Die Broschüre umfasst 108 Seiten und ist durchgehend in Farbe gehalten. 80 Grafiken und Abbildungen sowie zwölf Tabellen stellen neues Datenmaterial zur Energiewende am Raumwärmemarkt anschaulich dar.

Der ÖBMV-Vorsitzende Dr. Horst Jauschnegg stellte das Druckwerk am 8. Mai anlässlich einer Veranstaltung in der Wiener Urania vor und überreichte ein Exemplar an Bundesminister DI Niki Berlakovich.

Die Bestellung erfolgt beim Österreichischen Biomasse-Verband:

postalisch: Franz Josefs-Kai 13, 1010 Wien

telefonisch: 01/533 07 97 - 0

per E-Mail: office @ biomasseverband.at

oder im Internet:

http://www.biomasseverband.at/shop/

Das Cover der Broschüre und eine komplette digitale Version können Sie unter folgendem Link herunterladen:

http://www.ots.at/redirect/erneuerbare-waerme

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Biomasse-Verband,

Forstassessor Peter Liptay, Tel.: +43 (0)1 533 07 97 - 32,

Email: liptay @ biomasseverband.at