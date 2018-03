Weltweit mehr als 1,2 Milliarden Katholiken

"Päpstliches Jahrbuch 2013": Zahl der Katholiken wächst schneller als die Weltbevölkerung - 413.418 Priester, 713.000 Ordensfrauen - Trends unterscheiden sich je nach Kontinent stark

Vatikanstadt, 13.05.13 (KAP) Die Zahl der Katholiken wächst schneller als die Weltbevölkerung und hat erstmals die Marke von 1,2 Milliarden überschritten. Sie stieg 2011 im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 Prozent von 1,196 Milliarden auf 1,214 Milliarden. Die Weltbevölkerung wuchs im gleichen Zeitraum um 1,23 Prozent, wie aus dem am Montag vom Vatikan veröffentlichten "Päpstlichen Jahrbuch 2013" hervorgeht. Damit liegt der Anteil der Katholiken an der Weltbevölkerung wie bislang bei 17,5 Prozent.

Aus dem gleichzeitig präsentierten Statistischen Jahrbuch der Kirche geht hervor, dass die Zahl der Priester um rund 5.000 von 408.024 auf 413.418 gestiegen ist. Auch im Jahr 2011 setzte sich der Trend fort, dass in Afrika und Asien, die Zahl der Katholiken und Priester wächst, hingegen in Europa und Nordamerika stagniert oder abnimmt.

Besonders groß war der Zuwachs an Katholiken mit 4,3 Prozent 2011 in Afrika. Er liegt hier deutlich über dem Bevölkerungswachstum im gleichen Zeitraum von 2,3 Prozent. Auch in Asien nahm die Zahl der Katholiken mit 2 Prozent schneller zu als die Gesamtbevölkerung, die sich um 1,2 Prozent vergrößerte. Allein in Afrika und Asien gab es 2011 zusammen mehr als 3.000 Priester mehr als im Vorjahr. Während sich die Zahl der Priester in Afrika und Asien von 2001 bis 2011 um 39,5 Prozent beziehungsweise 32 Prozent erhöhte, nahm sie in Europa im gleichen Zeitraum um 9 Prozent ab.

Noch größer sind die Unterschiede zwischen den Kontinenten bei der Zahl der Priesteramtskandidaten: In Afrika waren 2011 30,9 und in Asien 29,4 Prozent mehr angehende Priester registriert als 10 Jahr zuvor, in Europa und den USA waren es 21,7 Prozent weniger. Im Jahr 2011 ging ihre Zahl gegenüber dem Vorjahr um 1,9 Prozent zurück.

Die Ordensfrauen verzeichneten nach vatikanischen Angaben von 2001 bis 2011 einen Rückgang von 10 Prozent, von 792.000 auf rund 713.000.

Aus dem Statistischen Jahrbuch der Kirche geht weiter hervor, dass mittlerweile fast die Hälfte (48,8 Prozent) aller Katholiken in Amerika lebt. In Europa leben 23,5 Prozent, in Afrika 16 Prozent, in Asien 10,9 Prozent und 0,8 Prozent in Ozeanien. Die Zahl der Bischöfe in der katholischen Kirche blieb von 2010 bis 2011 mit 5.132 nahezu unverändert.

