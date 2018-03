Outdoor und Sport mit Kind / Informationsplattform zum Thema "Aktivsein mit Kinderwagen"

Britax Römer ist mit der Webseite www.aktiv-mit-kind.de live. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt die erste Plattform im Web zu schaffen, auf der sich Eltern über alle Fragen rund um das Thema "Aktivsein mit Kinderwagen" informieren können. Neben vielen wichtigen Tipps und Tricks zu verschiedenen Sportarten mit Kinderwagen, bietet die Plattform auch Interviews mit Fitness- und Gesundheits-Experten sowie Erfahrungsberichte von Familien. Sollten noch Fragen offen bleiben, steht "BOB" sportbegeisterten Eltern online als Ansprechpartner zur Verfügung.

Sportlicher Spaß für Klein und Groß - mit "BOB" jetzt auch auf dem EU-Markt

Im Jahr 2011 hat Britax die Marke BOB gekauft. In den USA ist BOB bereits seit Jahren als führender Anbieter von Outdoor-Kinderwagen bekannt und nicht nur die Stars zeigen sich gerne mit den trendigen Kinderwagen beim Sport und Ausflug mit der Familie. Auf dem europäischen Markt sind bislang kaum Kinderwagen erhältlich, die auch tatsächlich für den Sport geeignet und zugelassen sind. Für Eltern ist es deshalb manchmal schwierig das passende Sportgerät zu finden.

Ist das Laufen mit Kind im Kinderwagen schädlich? Welche Sportarten darf ich mit Kind und Kinderwagen überhaupt ausführen? Welcher Kinderwagen ist für welche Sportart am besten geeignet? Mit der Einführung der Marke BOB auf dem europäischen Markt, möchte Britax Römer umfassend über das Thema aufklären und Eltern zum Sport mit der gesamten Familie ermutigen. Auf der Plattform www.aktiv-mit-kind.de bietet "BOB" fundierte Informationen sowie Trainingstipps und Hinweise zur Wahl des richtigen Kinderwagens. Experten informieren aus fachmännischer Perspektive unter anderem über Sicherheitsmaßnahmen, Trainingsmethoden und geben Motivationstipps.

Aktive Familien testen BOB

Joggen, Walken, Querfeldeinspazieren oder Inlineskaten - jeder Sportbegeisterte hat mindestens eine Lieblingssportart, die er mit Herzblut ausübt. Die BOB Kinderwagen sind die idealen Begleiter, denn sie erfüllen die vorgeschriebenen Voraussetzungen für sportliche Aktivitäten mit Kinderwagen und sind mit dem TÜV-Siegel ausgezeichnet. Doch halten die Wagen tatsächlich, was sie versprechen? Aktive Eltern können sich als Testfamilie bewerben und einen der BOB Kinderwagen bei unterschiedlichen Aktivitäten auf Herz und Nieren prüfen. Gesucht werden kommunikative und online-affine Familien, die Spaß daran haben in Wort und Bild über ihre sportlichen Erfahrungen mit dem Kinderwagen zu berichten.

Die Informationsplattform wurde in Zusammenarbeit mit der Agentur für digitale Kommunikation "Zur schönen Gärtnerin" umgesetzt.

Weitere Informationen unter: www.aktiv-mit-kind.de

Über Britax Römer Kindersicherheit GmbH

Die Britax Römer Kindersicherheit GmbH ist ein international operierendes Unternehmen mit Sitz in Ulm. Der Anbieter steht seit 40 Jahren für Kindersicherheit - mit wegweisenden, umweltfreundlichen Produkten, denen Eltern schon seit Generationen vertrauen. Britax Römer entwickelt Auto- und Fahrrad-Kindersitze, Kinderwagen und Travel Systeme auf qualitativ höchstem Niveau. Das Unternehmen brachte zudem zusammen mit VW den ersten ISOFIX-Kindersitz auf den Markt. Darüber hinaus engagiert sich Britax Römer weltweit in Sicherheitsorganisationen für die Jüngsten im Straßenverkehr. Im deutschsprachigen Raum hält das Unternehmen seit Jahren die Marktführerschaft bei Auto- und Fahrrad- Kindersitzen und gehört zudem zu den führenden Unternehmen in Zentraleuropa. Britax Römer zählt zu den wenigen Herstellern, deren Qualitäts-Management-System sich nach den strengen Anforderungen der Automobilindustrie richtet. www.britax-roemer.de

Über BOB

Im Jahr 2011 hat Britax die Marke BOB gekauft. Auf dem US Markt ist die Marke bereits als führender Anbieter von qualitativ hochwertigen Kinderwagen, speziell ausgerichtet auf sportliche Aktivitäten, etabliert. Auf dem europäischen Markt sind bislang kaum Kinderwagen für Sport und einen aktiven Lebensstil verfügbar. Die BOB Kinderwagen erfüllen die vorgeschriebenen Voraussetzungen für sportliche Aktivitäten mit Kinderwagen und sind mit dem TÜV-Siegel ausgezeichnet. Ab April 2013 sind die BOB Kinderwagen im deutschen Fachhandel erhältlich.

Weitere Informationen zu BOB Kinderwagen auf www.bobgear.de

