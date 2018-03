Sky verlängert die Rechte an der englischen Barclays Premier League

Englischer Spitzenfußball weiterhin live und exklusiv auf Sky

Sky sichert sich außerdem Internet- und Mobilrechte an der Premier League

Der letzte Spieltag der Saison 12/13 live auf Sky

Sky hat erneut einen mehrjährigen exklusiven Vertrag mit der englischen Premier League unterzeichnet. Sky Kunden können sich also weiterhin auf die Tore von Andreas Weimann, Lukas Podolski, Wayne Rooney und Robin van Persie freuen. Pro Spieltag zeigt Sky in der Regel drei Begegnungen live. Zusätzlich zu den Live-Übertragungen sendet Sky ein Highlight-Magazin mit den besten Szenen des jeweiligen Spieltags.

Burkhard Weber, Sky Sportchef: "Die Barclays Premier League ist ein essentieller Bestandteil unseres Sportpakets. Wir freuen uns sehr, unseren Kunden in den nächsten Jahren weiterhin eine der besten Ligen Europas live und exklusiv präsentieren zu dürfen."

Sky sicherte sich außerdem die exklusiven Internet- und Mobilrechte für Österreich und Deutschland. Die englische Premier League ist somit mit Sky Go via iPad, iPhone, iPod, Web und der Xbox360 mobil und räumlich flexibel verfügbar. Highlightclips werden wie bisher in der Sky Mediathek (sky.at/mediathek) abrufbar sein.

Der Saisonendspurt 12/13 live auf Sky

Sky berichtet in dieser Woche live vom Saisonfinale der Barclays Premier League:

37. Spieltag, Dienstag, 14. Mai, Arsenal London - Wigan Athletic ab 20.40 Uhr auf Sky Sport HD 1, Kommentator: Marco Hagemann

38. Spieltag, Sonntag, 19. Mai, das Topspiel tba. ab 16.55 Uhr auf Sky Sport HD 2

38. Spieltag, Montag, 20. Mai, Highlight-Magazin "Roarrr" ab 19.00 Uhr auf Sky Sport HD 2

Über Sky Österreich

Die Sky Österreich GmbH ist ein 100% Tochterunternehmen der Sky Deutschland AG, dem führenden Abo-TV-Unternehmen in Deutschland und Österreich mit über 3,4 Millionen Kunden. Sky bietet über 70 Sender mit Live-Sport, aktuellen Filmen, preisgekrönten Serien, Kindersendungen und Dokumentationen. Sky Abonnenten in Österreich können bis zu 65 Sender in einzigartiger HD-Qualität inklusive eines 3D-Senders sehen. Dank der Innovationen Sky Go und Sky Anytime ist das Programm auch unterwegs sowie auf Abruf zu empfangen.

Über die Barclays Premier League

Die Barclays Premier League ist das größte fortlaufende Sportereignis weltweit. In der letzten Saison sahen mehr als 13 Mio. Fans die Spiele bei einer durchschnittlichen Stadienauslastung von mehr als 92 % - und das in der vierten Saison in Folge. Im Zeitraum von neun Monaten werden die 380 Begegnungen der Liga in 212 Ländern weltweit gesendet. Die Spiele werden in etwa 720 Mio. Haushalten mit geschätzt 4,7 Mrd. Zuschauern weltweit übertragen.

