Lotto: Jackpot - am Mittwoch geht es um 1,8 Millionen Euro

Jackpot dank Pechvogel auch beim Joker, es warten 400.000 Euro

Wien (OTS) - Die längste jackpotlose Zeit im heurigen Jahr ist vorbei: Nachdem es zuletzt in vier Runden hintereinander insgesamt sechs Sechser gegeben hatte, blieb bei der Ziehung am vergangenen Sonntag ein Sechser wieder einmal aus. Kommenden Mittwoch geht es also um einen Jackpot, für die "sechs Richtigen" warten rund 1,8 Millionen Euro.

Drei Spielteilnehmer erzielten - jeweils per Quicktipp - einen Fünfer mit Zusatzzahl. Ein Wiener, ein Oberösterreicher und ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus dem Burgenland erhalten dafür jeweils mehr als 38.000 Euro.

Joker

Beim Joker hätte es eine in Wien gespielte EuroMillionen-Quittung mit der richtigen Jokerzahl gegeben, allerdings war darauf das "Nein" angekreuzt. Diese Entscheidung kostete den Besitzer dieser Quittung mehr als 189.000 Euro. Die bleiben jetzt im Topf, und beim Jackpot am Mittwoch geht es um rund 400.000 Euro.

Joker verlost jetzt 50 smart E-Bikes, und zwar unter allen Joker Tipps teil, die an zumindest einer der vier Ziehungen von 8. bis 19. Mai 2013 mitspielen. Die Ziehung der 50 Joker Tipps, die je ein smart E-Bike gewinnen, findet am Sonntag, den 19. Mai unter notarieller Aufsicht statt.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 12.5.2013:

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 831.941,80 - 1,8 Mio. warten 3 Fünfer+ZZ, zu je EUR 38.130,60 128 Fünfer zu je EUR 974,90 228 Vierer+ZZ zu je EUR 191,50 5.362 Vierer zu je EUR 38,40 6.372 Dreier+ZZ zu je EUR 15,60 81.919 Dreier zu je EUR 4,40 228.280 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,10

Die Gewinnzahlen: 12 21 28 29 32 40 Zusatzzahl: 30

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 12.5.2013:

JP Joker, im Topf bleiben EUR 189.446,90 - 400.000,- warten 8 mal EUR 7.700,00 113 mal EUR 770,00 1.004 mal EUR 77,00 10.485 mal EUR 7,00 103.998 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 8 2 9 7 7 4

