Lachen gewinnt: 25.000 Euro zu gewinnen - Margaretner Kreativwettbewerb 2013

Wien (OTS) - Es gewinnen Einsendungen

mit humorvollem Inhalt und

mit einem Bezug zum Bezirk Margareten, zu seinen Menschen, Geschäften, Lokalen und Grätzln

Teilnehmen kann jeder - auch Nicht-Margaretner sind willkommen!

Gefragt sind Fotos, Videos/Multimedia, Grafiken, Logos, Slogans, Karikaturen, Comics, Reime/ Lieder/Gedichte, Kabarett/Slapstick und Straßenkunst

Die genauen Wettbewerbsbedingungen sind als Download verfügbar bei:

http://www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

Preise im Gesamtwert von mehr als 25.000 Euro:

Hauptpreise Margareten - in Summe 10.000 Euro in bar (der Wert der Barpreise reicht von 100 Euro bis 5.000 Euro), überreicht überreicht durch Frau Bezirksvorsteherin Susanne Schaefer-Wiery und die Obleute der Margaretner Einkaufsstraßen.

Sparbücher im Wert von 2.000 Euro von der Bank Austria, überreicht durch Herrn Stadtrat Michael Ludwig

Schlossquadrat-Preise: 2.000 Euro in bar + 2.000 Euro Gutscheine für Konsumationen

Zahlreiche Sonderpreise von Margaretner Unternehmen (BKS Bank, Filmcasino, Fa. Göth, Fa. Grünbeck, Restaurant Horvath, John Harris Fitness, VW John, Friseur Pranz, Fa. d.Rauch, Fa. Sefra, Fa. Strohmeier, Fa. Vega Nova)

Adresse für Einsendungen:

per E-Mail an: lachengewinnt @ 5ercity.at

per Post an: Klasan Werbeagentur, 1010 Wien, Dominikanerbastei 19

Einsendeschluss: 31. August 2013

Die Jury besteht aus Experten (Fotografen, Kreative, Künstler), der Bezirksvorstehung von Margareten, den Obleuten der Einkaufsstraßenvereine Margaretens sowie bei Sonderpreisen einem Vertreter des Sponsors für den jeweiligen Preis.

Bekanntgabe der Gewinner und Preisverleihung: Am 23. September 2013, 11 Uhr, im Filmcasino, 5., Margaretenstrasse 78 Wettbewerbsbedingungen auf: http://www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4147

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Stefan M. Gergely,

stefan @ gergely.at, Tel: 06765044721