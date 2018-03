Stermann & Grissemann suchen in "Willkommen Österreich" den besten Showact

Ein Wiedersehen gibt es u. a. mit Christina Stürmer, Udo Jürgens, Naked Lunch, Roberto Blanco, Bauchklang und Lena

Wien (OTS) - "Willkommen Österreich" sucht den allerbesten Showact, kurz "W.Ö.S.D.A.S.", unter diesem Titel haben Stermann & Grissemann ihr Publikum abstimmen lassen, welcher der legendärste Showact in ihrer Sendung war. In den vergangenen Jahren begrüßten Dirk Stermann und Christoph Grissemann zahlreiche Musiker/innen, von denen einige auch live mit der Unterstützung der "Willkommen Österreich"-Hausband Russkaja in der Show ihr musikalisches Können unter Beweis stellten. Von Schlager über Pop, Elektronik, Indierock bis hin zu Jazz und Volksmusik waren die unterschiedlichsten Musikgenres vertreten. Doch welcher dieser Auftritte war der legendärste? Vom 16. bis zum 26. April konnte das Publikum aus einer Vorauswahl von 20 Auftritten entscheiden, welcher ihr Lieblingsauftritt war. In der "Willkommen Österreich"-Sondersendung am Dienstag, dem 14. Mai 2013, werden diese allerbesten Showacts um 23.00 Uhr, direkt im Anschluss an die erste Vorausscheidung zum "Eurovision Song Contest 2013", präsentiert.

So gibt es unter anderem ein Wiedersehen mit dem "Willkommen Österreich"-Rekordhalter Sven Regener. Er ist der einzige Gast, der bereits dreimal eingeladen wurde. Das "Volksmusiktalent" "Spitzbua" Markus sorgte in der 100. Ausgabe von "Willkommen Österreich" mit seinem Hit "Pipihendi" für einen der bizarrsten "WÖ"-Momente. The Incredible Staggers aus Graz zählen zu den besten Live-Bands des Landes. Mit ihrem 60's-Garage-Trash-Rock-'n'-Roll haben sie bei ihrem "Willkommen Österreich"-Auftritt das Saalpublikum mitgerissen und den Bühnenbereich zur Tanzfläche umfunktioniert. Komiker, Entertainer und Musiker Helge Schneider ist einer der wenigen Lichtblicke der deutschen Comedyszene und begleitete Russkaja am Vibrafon. Mit mehr als 1.000 Liedern, 100 Millionen verkauften Platten und dem einzigen Österreich-Sieg beim Song Contest ist Udo Jürgens der erfolgreichste Entertainer der vergangenen Jahrzehnte. Bei "Willkommen Österreich" spielte er einen seiner frühen Hits aus dem Jahr 1970: "Spiel, Zigan". Auch Jeanette Biedermann und Moneyboy lieferten einen der denkwürdigsten "Willkommen Österreich"-Auftritte. Ebenfalls unter den besten 20 Showacts vertreten sind: Lena, Richard Klein, Skero, Andreas Gabalier, Roberto Blanco, Mia, Trackshittaz, Schlagersänger Alexander Marcus, Sofa Surfers, Bauchklang, Naked Lunch, Christina Stürmer, Annette Dasch und "Dancing Stars"-Moderator Klaus Eberhartinger.

Damit nicht genug geben Stermann & Grissemann in dieser Sendung auch einen exklusiven Blick hinter die Kulissen von Österreichs führender Satiresendung, stellen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor und erinnern sich an köstliche Backstagegeschichten.

"Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

