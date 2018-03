Aviso: ÖH lädt zum Wahlabend

Donnerstag, 16. Mai, Taubstummengasse 7-9, Wien

Wien (OTS) - Von 14. bis 16. Mai 2013 finden die Wahlen der Österreichischen HochschülerInnenschaft statt.

ÖH lädt zum Wahlabend



Die ÖH-Bundesvertretung lädt am Donnerstag, 16. Mai, die

VertreterInnen der Medien sowie die interessierte Öffentlichkeit

herzlich zum Wahlabend in die Räumlichkeiten der ÖH ein.



ab 14:00 Uhr: Einlass für MedienvertreterInnen

ab 17:00 Uhr: Open House für Gäste



Erste Wahlergebnisse der kleinen Universitäten werden ab 17 Uhr,

Ergebnisse der größeren Universitäten ab 20 Uhr erwartet.



Um Anmeldung unter presse @ oeh.ac.at wird gebeten.

Bitte teilen Sie uns auch vorab mit, ob Sie am Wahlabend einen

Arbeitsplatz auf der ÖH Bundesvertretung wünschen - wir richten ihn

gerne für Sie ein.



Datum: 16.5.2013, um 14:00 Uhr



Ort:

ÖH Bundesvertretung Sitzungszimmer

Taubstummengasse 7-9, 1040 Wien



