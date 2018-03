AVISO Erinnerung: ÖH lädt zur Buchpräsentation "Hochschulen im 20. Jahrhundert"

Kooperationsprojekt an 8 Universitäten mit über 40 AutorInnen

Wien (OTS) - Im Rahmen des ÖH-Projektes "Hochschulen in der NS Zeit" verfassten Studierende an 8 Universitäten Beiträge zur Aufarbeitung der Zeitgeschichte an ihrer Hochschule. Die ÖH freut sich diese Arbeiten nun in einem Sammelband vorstellen zu dürfen und lädt daher sehr herzlich zur Buchpräsentation ein. Genauere Informationen finden sich unter zeitgeschichte.oeh.ac.at

Buchpräsentation "Hochschulen im 20. Jahrhundert"



Moderation: Bettina Figl, Wiener Zeitung



Im Anschluss gibt es die Gelegenheit mit den AutorInnen und

Lehrenden bei einem kleinen Buffet zu diskutieren.



Österreichische Hochschulen im 20. Jahrhundert. Austrofaschismus,

Nationalsozialismus und die Folgen

Herausgegeben von der Österreichischen HochschülerInnenschaft

facultas.wuv 2013, 467 Seiten, diverse Abbildungen

ISBN 978-3-7089-1031-4

Euro 24,90 [A] / Euro 24,20 [D] / sFr 32,90

Erhältlich im gut sortieren Buchhandel und unter facultas.wuv.at



Datum: 13.5.2013, um 19:00 Uhr



Ort:

Festsaal der TU Wien

Karlsplatz 13, 1040 Wien



