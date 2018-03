Social Media Management von A bis Z

LLL Academy lädt am 27. Mai 2013 zum Infoday rund um den zweisemestrigen Lehrgang "Social Media Management"

Wien (OTS) - Im Herbst 2013 startet bereits der zweite Lehrgang zum Social Media Manager an der LLL Academy in Wien. Am 27. Mai um 17:30 Uhr stehen Lehrgangsleiterin Dr. Sylvia Geyer und New Media-Expertin Dr. Karoline Simonitsch für Fragen und Antworten rund um den akademischen Lehrgang zur Verfügung.

Breites Wissensspektrum

Die zweisemestrige Ausbildung ist breitgefächert und bezieht von der Strategieentwicklung, Kampagnenplanung und -durchführung auch das Monitoring der Social Media-Aktivitäten mit ein. "Wir präsentieren unseren Studierenden ein breites Fächerspektrum. Daher stehen auch verwandte Disziplinen wie Cross-Channel Marketing, CRM und mobile Applications am Lehrplan. Rechtliche Aspekte und das Rüstzeug für knackige Texte geben wir ebenfalls mit", erklärt Gabriele Költringer, Geschäftsführerin der LLL Academy die Ausbildungsinhalte. Unterrichtet wird diese Vielfalt von 20 ExpertInnen.

Zwei Semester oder auch nur ein Modul

Die zertifizierten Ausbildungen an der LLL Academy sind modulartig aufgebaut. So kann sowohl der gesamte Lehrplan im Umfang von 20 Modulen - dies entspricht zwei Semestern - als auch nur das eine oder andere Modul gebucht werden. Der Lehrgang ist für berufstätige Menschen konzipiert und findet daher Montag abends und Freitag nachmittags statt.

Infos zum Infoday

Wann?: 27. Mai, ab 17:30 Uhr

Wo?: LLL Academy Technikum Wien, Höchstädtplatz 6, 1200 Wien Anmeldung unter: www.lllacademy.at/smm

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Alexandra Zotter

Public Relations

Life Long Learning Academy Technikum Wien

Höchstädtplatz 6, 1200 Wien

Tel.: +43 1 588 39-63

Mobil: +43 664 619 25 09

zotter @ feei.at