TARZAN - in 3D / Der König des Dschungels erobert ab 10. Oktober die deutschen Kinos

Er ist der König des Dschungels, sein Name ist eine Legende. 100 Jahre nach ihrer Entstehung erlebt eine der wohl bekanntesten Figuren der Weltliteratur ihr bisher spektakulärstes Animationsabenteuer:

TARZAN. Das 3D-Kinoerlebnis startet am 10. Oktober dieses Jahres im Verleih der Constantin Film.

Auf einer Afrikareise stürzen John Greystroke, seine Frau und sein kleiner Sohn im Dschungel mit ihrem Hubschrauber ab. Eine Gruppe Gorillas findet im Wrack einen kleinen Jungen, Tarzan. In seiner neuen Familie wächst er heran und lernt, sich gegen die anderen männlichen Gorillas durchzusetzen. Fast zehn Jahre vergehen, bis Tarzan wieder auf einen Menschen trifft: die mutige und schöne Jane Porter. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Doch ihr Glück währt nicht lange. Der Unternehmer William Clayton, der Jane bei ihrem Besuch in Afrika begleitet hat, verfolgt eigennützige Pläne. Jane und Tarzan geraten in seine Schusslinie. Jetzt muss Tarzan all seine Talente und seinen Verstand einsetzen, um seine Heimat zu retten und die Frau, die er liebt.

Von "Konferenz der Tiere"-Regisseur Reinhard Klooss auf einem der größten Motion-Capture-Sets der Welt mitten in den Bavaria Filmstudios realisiert, ist die Neuerfindung des zeitlosen Helden von Edgar Rice Burroughs ein modernes, atemberaubendes 3D-Familienabenteuer. Auch akustisch bietet TARZAN mit der neuen Surround-Sound-Technik Dolby Atmos überwältigende neue Eindrücke. Produziert wird der Animationsfilm von Reinhard Klooss und Robert Kulzer. Martin Moszkowicz ist Executive Producer.

TARZAN ist eine Produktion von Constantin Film in Zusammenarbeit mit Ambient Entertainment und wurde gefördert von der Filmförderungsanstalt, dem FilmFernsehFonds Bayern, der nordmedia, dem BKM und dem Deutschen FilmFörderFonds.

Besetzung: Kellan Lutz als Tarzan, Spencer Locke als Jane Produzenten: Reinhard Klooss, Robert Kulzer Executive Producer:

Martin Moszkowicz Musik: David Newman Drehbuch: Reinhard Klooss, Jessica Postigo Paquette, Yoni Brenner Regie: Reinhard Klooss

