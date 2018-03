emarsys expandiert weiter in Wachstumsmärkte

Wien, Dubai, Singapur (ots) - Neue Niederlassungen in Dubai und Singapur

emarsys, weltweit führender Anbieter von Automatisierungslösungen für E-Mail, Social und Mobile Marketing, ist weiter auf Expansionskurs. Das kürzlich eröffnete Büro in Dubai ist nach der Niederlassung in Singapur bereits die zweite neue Repräsentanz in einem aufstrebenden Wachstumsmarkt innerhalb von wenigen Monaten.

Der Mittlere Osten hat vor allem in den letzen Jahren ein enormes Wachstum zu verzeichnen, besonders im Bereich Technology. Nicht um sonst werden die Vereinigten Arabischen Emirate vom World Economic Forum auf Rang 25 der wichtigsten E-Commerce-Märkte der Welt geführt. Allein im vergangenen Jahr ist der Golfstaat fünf Plätze nach oben geklettert. In diesem spannenden, heiß umkämpften Markt bietet emarsys mit seiner marktführenden Technologie einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Aman Dotani, COO bei emarsys: "Mit unserer Repräsentanz in Dubai können wir die stetig wachsende Anzahl unserer Kunden vor Ort künftig noch besser betreuen. Mit unserer Technologie helfen wir ihnen, im wachsenden eCommerce-Markt Gewinne zu erzielen." Zu den wichtigsten Kunden im arabischen Raum zählen neben Saudi Arabian Airlines führende regionale Online-Shops wie Sukar, Extra Stores und Marka VIP.

Bereits im Januar hatte emarsys mit einer neuen Niederlassung in Singapur die Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum weiter ausgebaut. Der Stadtstaat gilt als der führende Standort für digitales Marketing.

Über emarsys:

emarsys ist einer der weltweit größten Anbieter von Automatisierungslösungen für E-Mail-, Social- und Mobile-Marketing. Das Unternehmen versendet über 50 Milliarden E-Mails jährlich für mehr als 1000 Kunden. Darunter sind so bedeutende Unternehmen wie eBay, Volvo, KLiNGEL, Zalando-Lounge, ESCADA, Swiss Airlines, Zurich und Siemens.

