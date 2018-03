Büroring verlegt Firmenzentrale nach Niederösterreich

Neue Unternehmenszentrale in Guntramsdorf soll weiteres Wachstum des erfolgreichen Personaldienstleisters ermöglichen.

Wien/Guntramsdorf (OTS) - Mit dem Personaldienstleister Büroring (www.bueroring.at) verlegt ein weiteres Großunternehmen seine Firmenzentrale von Wien nach Niederösterreich. Am 1. Juni dieses Jahres übersiedelt Büroring, einer der größten Personaldienstleister Österreichs, mit seiner Firmenzentrale nach Guntramsdorf (Bezirk Mödling).

Die bisherige Büroring-Zentrale in der Wiener Alserbachstraße (1090 Wien) platzte zuletzt aus allen Nähten. Zudem litt das Unternehmen unter der prekären Parkplatzsituation für Kunden, Mitarbeiter und Besucher.

Büroring wurde vor über 30 Jahren als Familienbetrieb gegründet und ist heute österreichweit mit 14 Standorten vertreten. Das Unternehmen beschäftigt 1.250 Mitarbeiter. Als einer der führenden Personalmanager Österreichs ist Büroring spezialisiert auf die Suche und Vermittlung von Zeitarbeitskräften, Personalberatung und weitere Personaldienstleistungen. Zu den Kunden des renommierten Unternehmens zählen Klein- und Mittelbetriebe und auch international tätige Konzerne, wie Canon Austria, Lindt & Sprüngli oder Engel Austria. Büroring kooperiert intensiv mit dem Arbeitsmarktservice Österreich (AMS), dem BFI und dem WIFI. Der Geschäftsführer und Haupteigentümer von Büroring, Alexander Praschek, ist auch Vize-Präsident des Österreichischen Verbandes für Zeitarbeit und Arbeitsvermittlung (www.vza.at) und Mitglied im Berufsgruppenausschuss der Wiener Personaldienstleister (www.jobmacher.at).

Bei der Suche nach einem Standort für die neue Zentrale des Unternehmens hat sich schließlich Guntramsdorf, im Süden Wiens, gegen viele andere Gemeinden durchgesetzt.

Alexander Praschek: "Wir haben einen Standort gesucht, der unseren Mitarbeitern und Kunden eine perfekte Infrastruktur bietet und Büroring weiteres Wachstum ermöglicht. Guntramsdorf zeichnet sich durch beste Erreichbarkeit - auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln -aus. Hier haben wir keine Parkplatzsorgen mehr, unsere Kunden können uns besser erreichen und wir können problemlos auch größere Schulungen und Seminare durchführen. Außerdem hat uns die Gemeinde Guntramsdorf, speziell Vizebürgermeister Robert Weber, von Beginn an unbürokratisch bei der Standortsuche unterstützt."

Dazu der Guntramsdorfer Vize-Bürgermeister, Robert Weber: "Für die Marktgemeinde Guntramsdorf ist die Ansiedlung eines so renommierten und personalstarken Unternehmens von enormer Bedeutung. Büroring hat bei uns ein optimales Umfeld für seine neue Zentrale gefunden und Guntramsdorfs Bevölkerung profitiert von neuen Arbeitsplätzen und zusätzlichen Einnahmen für den Gemeindehaushalt. Diese Win-Win-Situation ist das Ergebnis einer ausgezeichneten Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Gemeindeverwaltung."

In die neue Büroring-Zentrale in Guntramsdorf (IG Businesspark, 2353, Industriestraße 9), am Rande des ecoplus Wirtschaftsparks NÖ-Süd gelegen, übersiedeln die gesamte Geschäftsleitung sowie die Abteilungen IT, Finanzbuchhaltung, Personalverrechnung, Personalentwicklung, Einsatzlenkung und Vertriebsteuerung. Der Wiener Standort bleibt erhalten, dient aber künftig ausschließlich dem Recruiting.

