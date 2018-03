AVISO: Frauenberger lädt am 16. Mai 2013 zum Empfang für neue WienerInnen

Willkommensfeier für neue StaatsbürgerInnen

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 16. Mai 2013 findet auf Initiative von Integrationsstadträtin Sandra Frauenberger der Empfang für neue WienerInnen in der Volkshalle des Wiener Rathauses statt. Dazu eingeladen sind alle in Wien lebenden neuen StaatsbürgerInnen, die zwischen März 2012 und Februar 2013 die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten haben.

Stadträtin Sandra Frauenberger gratuliert den neuen StaatsbürgerInnen in diesem Rahmen zum Erwerb der Staatsbürgerschaft und überreicht eine Gratulationsurkunde. Der Festakt startet um 18.30 Uhr und wird von Dipl.Ing.in Shams Asadi moderiert.

VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen.

Empfang der neuen WienerInnen



Datum: 16.5.2013, um 18:30 Uhr



Ort:

Wiener Rathaus, Volkshalle Eingang Lichtenfelsgasse

1082 Wien



