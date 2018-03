LIONS, ROCK! VIER PFOTEN startet mit Band Contest in den Sommer

Die internationale Tierschutzorganisation sucht ihren offiziellen Song - Mitmachen und Reise nach Südafrika gewinnen

Wien (OTS) - Bands aus Österreich, Deutschland und Schweiz aufgepasst - die internationale Tierschutzorganisation VIER PFOTEN, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiert, startet heute einen breit angelegten Band-Contest. Gesucht wird der offizielle Song, der am besten die Werte der Tierschutzorganisation widergeben kann und künftig die Kommunikationsmaßnahmen auf sympathische Weise begleiten soll.

"Mit dem Band-Contest möchten wir besonders junge Menschen für den Tierschutz begeistern und mobilisieren - Musik bietet uns dafür den optimale Rahmen", so Heli Dungler, Gründer und Präsident von VIER PFOTEN. Umgesetzt wird der Band-Contest auf den Social-Media Kanälen der Organisation. Den glücklichen Gewinnern winkt eine professionelle Studioaufnahme in Wien und eine Reise nach Südafrika in das Großkatzenrefugium LIONSROCK, das dem Contest mit seinem Namen Pate steht (www.lionsrock.org).

Vom 13. Mai bis 30. Juni können junge Musiker aus Österreich, Deutschland und der Schweiz via Facebook ihren besten Song einreichen. Zu diesem Zweck wurde eine eigene Facebook APP eingerichtet (www.lionsrock.at). Die angemeldeten Bands werden entsprechend der Teilnahmebedingungen geprüft - ab 8. Juli startet das Voting durch die Facebook-Community . Diese wählt die vier besten Bands aus, die in Wien vor einer Fachjury ihren Song präsentieren dürfen. Wer als Gewinner von der Jury gewählt wird und eine Reise ins Großkatzenrefugium LIONSROCK in Südafrika macht, entscheidet sich bis 19. Juli. Die Siegerband kann sich darüber hinaus über die Produktion ihres Songs in einem Studio freuen.

Beworben wird der Band-Contest hauptsächlich über Facebook und weitere Online-Kanäle von VIER PFOTEN wie Newsletter und Website. "Wir sind schon sehr auf die Einreichungen gespannt - es ist das erste Mal, dass wir einen Band-Contest ins Leben rufen. Es ist eine schöne Sache, noch unbekannte, junge Bands zu fördern", freut sich Heli Dungler.

VIER PFOTEN ist eine international tätige Tierschutzorganisation mit Hauptsitz in Wien. Die 1988 von Heli Dungler gegründete Organisation setzt sich mit nachhaltigen Kampagnen und Projekten für den Tierschutz ein. Grundlagen dafür sind wissenschaftliche Expertise, fundierte Recherchen sowie intensives nationales und internationales Lobbying. Der Fokus liegt auf Tieren, die unter direktem menschlichen Einfluss stehen: Streunerhunde und -katzen, Labor-, Nutz-, Wild- und Haustiere sowie auf Bären, Großkatzen und Orang-Utans aus nicht artgemäßer Haltung. Mit Niederlassungen in Österreich, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Großbritannien, Niederlande, Rumänien, Schweiz, Südafrika, Ungarn, Ukraine und den USA sorgt VIER PFOTEN für rasche und direkte Hilfe für Tiere in Not. 2013 feiert die Organisation ihr 25-jähriges Jubiläum.

