Wasser-Wanderwelt der Myrafälle in Muggendorf wird ausgebaut

Bohuslav: Eines der beliebtesten Ausflugsziele in Niederösterreich

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Myrafälle in Muggendorf (Bezirk Wiener Neustadt-Land) mit den Wasser-Wanderwelten sind ein beliebtes Ausflugsziel und sollen nun vom Österreichischen Touristenklub noch attraktiver gestaltet werden. Neben infrastrukturellen Aus- und Umbauten stehen auch touristische Inszenierungen im Mittelpunkt. Das Land Niederösterreich hat kürzlich beschlossen, die Maßnahmen aus Mitteln der Regionalförderung zu unterstützen. Die Projektkosten für Planung, Bauaufsicht, Umbauarbeiten und Marketing belaufen sich auf insgesamt 342.715,39 Euro. Die Arbeiten sollen bis März 2014 abgeschlossen sein. Projektträger ist der Österreichische Touristenklub, Sektion Pernitz-Muggendorf, der seit über 100 Jahren mit der Gemeinde die zahlreichen Brücken und Stiegen des Ausflugsziels betreut.

"Die Wasser-Wanderwelt der Myrafälle gehört mit alljährlich über 50.000 Gästen zu den beliebtesten Ausflugszielen in der Region Niederösterreich Süd. Damit dies auch so bleibt, wird die in den letzten Jahren ausgearbeitete Studie mit zahlreichen Maßnahmen umgesetzt", so Wirtschafts- und Tourismus-Landesrätin Dr. Petra Bohuslav.

Das umfassende Konzept sieht vor, die Aussichtsplätze mit Holzstegen, Ruhebänken, Brücken, Leuchten und Informationstafeln auszustatten. Zudem sollen Adaptierungsarbeiten im Zutrittsbereich erfolgen, der Shop-Bereich einen separaten Kassenbereich mit Drehkreuzen erhalten oder zusätzliche WC-Anlagen geschaffen werden. Auch die Parkplätze vor der Myrafälle-Klamm werden mit Müllinseln ausgestattet, wobei das Parkareal erweitert wird. Eine Webcam wird den Spaziergang in der Natur auf der Website veranschaulichen, Prospekte und Flyer sollen außerdem die Touristen über das Familienerlebnis informieren.

"Die Myrafälle veranschaulichen die Kraft des Wassers, wie sie zur Holzverarbeitung oder zur Stromerzeugung in den vergangenen Jahrhunderten verwendet wurde. Dieses Wanderparadies ist damit auch ein schützenswertes, historisches Naturdenkmal, das viel zu bieten hat. Zu den vielen Attraktionen gehören die Abenteuer-Floßfahrt oder der Wasserspielplatz als eine von vielen Attraktionen", sagt dazu ecoplus-Geschäftsführer Mag. Helmut Miernicki.

Nähere Informationen: Büro LR Bohuslav, Mag. Lukas Reutterer, Telefon 02742/9005-12026, e-mail lukas.reutterer @ noel.gv.at, bzw. Wirtschaftsagentur ecoplus, Mag. Gregor Lohfink, Telefon 02742/9000-19616, e-mail g.lohfink @ ecoplus.at, http://www.ecoplus.at/.

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichische Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

Tel.: 02742/9005-12174

www.noe.gv.at/nlk