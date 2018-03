"NÖ Pflege-Award 2013" vergeben

Wilfing: Zeigt großes Engagement der Absolventen

St. Pölten (OTS/NLK) - Kürzlich wurden im Festsaal der NÖ Landeskliniken-Holding in St. Pölten die Siegerinnen und Sieger des "NÖ Pflege-Award 2013" ausgezeichnet. Bei den Ausgezeichneten handelt es sich zunächst um Peter Promintzer, Absolvent der Gesundheits- und Krankenpflegeschule (GuKPS) Baden, Platz zwei belegte Isabella Einfalt, Absolventin der GuKPS Zwettl, und der dritte Platz ging an Theresa Wagner, Absolventin der GuKPS Amstetten. Landesrat Mag. Karl Wilfing überreichte in Vertretung von Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll die Preise an die Gewinnerinnen und Gewinner. "Diese Leistungsbereitschaft zeigt einmal mehr das große Engagement unserer Absolventinnen und Absolventen. Damit können wir darauf vertrauen, dass sich auch in Zukunft hoch motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Wohle der Patientinnen und Patienten in den Landeskliniken einsetzen werden", so Wilfing.

Peter Promintzers Fachbereichsarbeit zum Thema "Häusliche Gewalt an Frauen als Trauma" war von einer Jury aus insgesamt zehn eingereichten Fachbereichsarbeiten als die beste Fachbereichsarbeit aller Schülerinnen und Schüler der Gesundheits- und Krankenpflegeschulen Niederösterreichs ausgewählt worden. Seine Arbeit wurde mit 1.000 Euro prämiert, die von der NÖ Landeskliniken-Holding gesponsert wurden. Isabella Einfalt erhielt für ihre Arbeit mit dem Titel "Entlastung pflegender Angehöriger -Beratung und Information durch die diplomierten Pflegepersonen in der Hauskrankenpflege" 750 Euro, Theresa Wagner erhielt für "Kontrakturenprophylaxe kritisch hinterfragt" 500 Euro.

Der Pflege-Award wurde heuer zum sechsten Mal vergeben, um dem hohen Niveau der Abschlussarbeiten der Auszubildenden im gehobenen Dienst für die Gesundheits- und Krankenpflege eine Plattform zu bieten.

