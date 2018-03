Pressekonferenz: WWTBD - What Would Thomas Bernhard Do

Wien (OTS) -



Das Festival WWTBD - What Would Thomas Bernhard Do verwandelt von

17. bis 26. Mai 2013 die Kunsthalle Wien in eine Bühne, auf der sich

Akteure aus verschiedensten Disziplinen, etwa aus der bildenden

Kunst, Musik, Literatur, Film, Kunsttheorie, Philosophie und den

Wirtschaftswissenschaften, mit zentralen Fragen unserer Gesellschaft

auseinandersetzen.



Die Pressekonferenz findet am 16. Mai 2013 um 11 Uhr auf der

Festivalbühne in der Kunsthalle Wien Museumsquartier statt. Anwesend

sind neben den Kuratoren Nicolaus Schafhausen, Cathérine Hug und

Lucas Gehrmann auch Alessio Delli Castelli (Künstler), Julius

Deutschbauer (Künstler), Sepp Dreissinger (Fotograf und Autor),

Heinrich Dunst (Künstler), Tim Jackson (Wirtschaftswissenschafter),

Erik Leidal (Tenor), Marko Lulic (Künstler) und Barbara Markovic

(Schriftstellerin).



Datum: 16.5.2013, um 11:00 Uhr



Ort:

Kunsthalle Wien Museumsquartier

Museumsplatz 1, 1070 Wien



Url: www.kunsthallewien.at



Rückfragen & Kontakt:

Kunsthalle Wien

Mag. Katharina Murschetz

Tel.: +43-1-52189-1221

presse @ kunsthallewien.at

www.kunsthallewien.at