Jörg Pizzera neuer Director Marketing bei McDonald's Österreich

Brunn am Gebirge (OTS) - Mit Mai 2013 übernimmt Jörg Pizzera die Funktion des Director Marketing bei McDonald's Österreich. Der 37-jährige Marketing-Experte war bereits als Senior Manager Marketing für McDonald's Österreich tätig und hatte zuletzt die Position des Director Marketing & Communications bei McDonald's Ungarn.

Jörg Pizzera, neuer Director Marketing bei McDonald's Österreich, war im Zeitraum 2006 bis 2010 bereits als Senior Manager Marketing für zahlreiche Projekte in Österreich verantwortlich - darunter die Einführung der heute weltweit erfolgreichen Wraps. Nach einem 3-jährigen Zwischenstopp in Budapest, bei dem es ihm gelungen ist, als Director Marketing & Communications in einem stark umkämpften Markt den Turnaround zu schaffen, kehrt der gebürtige Steirer nun zu McDonald's Österreich zurück. Als neuer Director Marketing übernimmt Jörg Pizzera die Agenden von Andreas Schmidlechner, seit März 2013 Managing Director des Unternehmens.

Internationale Expertise für McDonald's Österreich

"Wir freuen uns sehr, unseren Kollegen Jörg Pizzera wieder in Österreich mit an Bord zu haben. Jörg Pizzera ist für einige Meilensteine in der Produktentwicklung und dem Markenauftritt von McDonald's Österreich verantwortlich und hat mit seinem strategischen Verständnis maßgeblich zum Erfolg der Marke in den vergangenen Jahren beigetragen. Internationale Auszeichnungen, darunter der International Presidents Award, und nicht zuletzt die hervorragenden Leistungen bei McDonald's Ungarn sind Zeugnis seiner umfassenden Expertise", so Andreas Schmidlechner. Jörg Pizzera zu seiner neuen Funktion: "Bei McDonald's Österreich ist viel passiert. Im erfolgreichsten Jahr der 36-jährigen Unternehmensgeschichte zurückzukehren, ist eine spannende Herausforderung und eine große Chance. Wir haben auch in Zukunft vieles vor und ich freue mich darauf, gemeinsam mit einem innovativen Team die Produktvielfalt und das Markenerlebnis bei McDonald's Österreich weiterzuentwickeln." Jörg Pizzera ist verheiratet und Vater einer Tochter und eines Sohnes.

Über McDonald's Österreich

McDonald's Österreich erwirtschaftete im Jahr 2012 mit 184 Restaurants und 8.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 548 Millionen Euro. Das Unternehmen kauft die für das gesamte Produktsortiment verwendeten Rohstoffe zu einem überwiegenden Teil in Österreich und ist damit der größte Gastronomie-Partner der österreichischen Landwirtschaft. 2012 konnte McDonald's Österreich in seinen Restaurants 157 Millionen Gäste begrüßen.

