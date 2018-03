Termine am 13. Mai in der "Rathauskorrespondenz"

09.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: Konferenz des Sir Peter Ustinov Instituts 2013 "Ressentiment und Konflikt. Vorurteile und Feindbilder im Wandel"/14.MAI von 09.00 Uhr bis 14.00 Uhr (Rathaus, Wappensaal) 10.00 Uhr, Überreichung des Dekretes "Obermedizinalrat" an Medizinalrat Dr. Gerhard Ratzenberger, sowie des Dekretes "Medizinalrat/rätin" an Dr. Alexander Bülau, Dr. Erich Ernstbrunner, Dr. Victor Jelinek, Dr. Karl Langer, Dr. Peter Peitl, Dr. Gerhard Petrik und Dr.in Ursula Teleky durch die Dritte Präsidentin des Wiener Landtages Klicka (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 10.00 Uhr, Pressekonferenz zur Ausstellung "Claus Mayrhofer Barabbas - Gegenwelten eines Grenzgängers"/19.00 Uhr, Eröffnung (MUSA, 1., Felderstraße 6-8) 10.30 Uhr, Pressetermin: "Saisoneröffnung Alte Donau" mit Bgm. Häupl und WK-Wien Präsidentin Jank (Segelschule Hofbauer, 22., An der oberen Alten Donau 191) 15.00 Uhr, Eintragung ins Goldene Buch der Stadt Wien anlässlich des Besuches S.E. des Präsidenten der Republik Aserbaidschan Mag. Ilham Alijew mit Bgm. Häupl (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 18.00 Uhr, Podiumsdiskussion Grüne Wien "Inklusive Schule grenzt niemanden aus" mit u.a. Stadtschulratspräsidentin Brandsteidl und GRin Wurzer (Rathaus, Arkadenhof) 19.00 Uhr, Eröffnung Startgalerie: "Anna Mitterer - BE-TAS-TNI LIMINAL REFLECTIONS" (MUSA, 1., Felderstraße 6-8)

