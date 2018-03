VHS Rudolfsheim-Fünfhaus: Ausstellung präsentiert Filz-Kunst aus Anatolien

Zahlreiche erfolgreiche Integrationsprojekte an der VHS Wien

Wien (OTS) - Die VHS Wien betreibt eine Fülle an erfolgreichen Integrationsprojekten. Die Ansätze reichen von gezielter Jugendarbeit bis hin zur Sprachförderung in mehreren Erstsprachen und Deutschkursen. Eines dieser Projekte ist der multikulturelle Nähkurs der VHS Rudolfsheim-Fünfhaus. Im Kurs werden Näharbeiten und Stoffmalereien aus unterschiedlichen Kulturkreisen von TeilnehmerInnen aus zahlreichen Herkunftsländern hergestellt. Der Kurs präsentiert am 16. Mai um 17 Uhr im Veranstaltungszentrum Rudolfsheim-Fünfhaus (Schwendergasse 41, 1150 Wien) Filz-Kunst als Designelement auf Kleidung bzw. eigene Filz Gegenstände in Form einer Ausstellung. Durch die gemeinsamen Näharbeiten treffen seit mehreren Jahren WienerInnen vielfältiger Lebenshintergründe aufeinander und tragen so zu einem wertvollen Austausch zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen bei.

Die Vielfalt Wiens anhand multikultureller Designs

Im Nähkurs treffen "neue" und "alte" WienerInnen aufeinander und sorgen so für Verständigung und Austausch. Mittels unterschiedlicher Handarbeiten wird die Vielfalt Wiens sichtbar gemacht. Die TeilnehmerInnen unterschiedlicher Herkunftsländer produzieren für die Ausstellung selbst Kleidung und Gegenstände aus Filz.

Gezielte Sprachförderung sorgt für mehr Chancen

Die VHS Wien sorgt nicht nur für Verständigung innerhalb der Kurse, sondern auch für Verständigung im Alltag. Spezielle Erstsprachenförderung, die derzeit in Bosnisch, Kroatisch, Serbisch, Polnisch, Türkisch und Kurdisch angeboten wird, ist ein wichtiger Schritt zum Erwerb einer weiteren Sprache. Die gute Beherrschung der Muttersprache erleichtert den Erwerb von weiteren Sprachen und Deutschkenntnissen.

Weitere Informationen auf www.vhs.at oder am VHS Bildungstelefon unter 01/893 00 83.

