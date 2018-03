Neuer "Spiegel"-Artdirektor bei Medienkonferenz in Wien

Wien (OTS) - Der "Spiegel", Deutschlands größtes Nachrichtenmagazin, wird in den nächsten Monaten ein neues Design erhalten. Uwe C. Beyer, der erste Artdirektor in der Geschichte des "Spiegel", präsentiert erste Details bei der Creative Printing am 23. Mai in Wien.

"Den "Spiegel" zu lesen ist Teil ihres Lebensrituals wie das weiche Ei am Morgen oder abends die Tagesschau. Eine visuelle Veränderung ist ein Eingriff in diese Rituale, eine Irritation. Niemand kauft den "Spiegel" wegen seines Aussehens, jener normativen Mischung aus Text und Bild, die einfach ist, wie sie ist. Es hinterfragt ja auch keiner, ob die deutsche Flagge mal einen neuen Rotton gebrauchen könnte", sagt Uwe C. Beyer, seit Herbst letzten Jahres Artdirektor des "Spiegel".

Dennoch muss er jetzt Eingriffe vornehmen und den "Spiegel" mit einem neuen Design ausstatten: "Ein Eingriff in die Gestaltung des "Spiegel" nach 17 Jahren im gleichen Look ist eine Gratwanderung. Sie soll inhaltlich überzeugen, angenehm überraschen und im Idealfall wieder viele Jahre funktionieren. Darum werden wir bei der Neugestaltung mit Augenmaß vorgehen und nicht aus der Hüfte schießen.", so Beyer.

Erste Einblicke in die Pläne von Uwe C. Beyer für ein neues Erscheinungsbild des "Spiegel" können die Teilnehmer der Creative Printing 2013 (http://www.creative-printing.info), Österreichs großer Konferenz für Druck & Design, am 23. Mai im Stadttheater Wien nehmen.

Die Creative Printing ist eine Veranstaltung von 4c, Österreichs größtem Magazin für Druck, Design und digitale Medienproduktion und findet bereits zum sechsten Mal statt. In den vergangenen Jahren traten Top Speaker wie Scott Thomas, Design Director der Wahlkampagne von US-Präsident Barack Obama, Mark Porter, Creative Director des britischen "Guardian", Jacek Utko, Creative Director der Bonnier Group oder Marcel Kießling, Vorstand der Heidelberger Druckmaschinen AG bei der Creative Printing auf.

Informationen über das gesamte Programm, die weiteren Redner der Konferenz und die Möglichkeit zur Online-Anmeldung finden Sie unter http://www.creative-printing.info

