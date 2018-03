EINLADUNG ZUR PK: Eröffnung der 4. kinderpsychotherapeutischen Ambulanz der Sigmund Freud PrivatUniversität

In Kooperation mit dem Verein Kinderhilfswerk

Wien (OTS) - Anlässlich der Eröffnung der psychotherapeutischen Ambulanz der Sigmund Freund PrivatUniversität in Kooperation mit dem Verein Kinderhilfswerk findet am 14. Mai 2013 eine Pressekonferenz statt. Wir laden Sie sehr herzlich in die Grawatschgasse 4, in 1230 Wien ein.

Im Rahmen der Pressekonferenz werden Ihnen die Ressorts der psychotherapeutischen Ambulanz und des Kinderhilfswerkes vorgestellt.

Teilnehmer:

Univ.-Prof. DDr. Alfred Pritz Rektor der Sigmund Freud PrivatUniversität (SFU)

Peter Begsteiger Geschäftsführer Verein Kinderhilfswerk

Dr. Brigitte Schimpl Leiterin der Kinder- und Jugendlichenambulanz der Sigmund Freud PrivatUniversität (SFU) Leiterin Beratungsstelle Kinderhilfswerk

Ort:

Beratungsstelle Wien des Vereins Kinderhilfswerk

Ambulanz für Kinder und Jugendliche der Sigmund Freud Privatuniversität

Grawatschgasse 4/4 Top 17

1230 Wien

Datum: 14.5.2013

Uhrzeit: 11:00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Rückfragen & Kontakt:

SFU-Ambulanz für Kinder und Jugendliche/Verein Kinderhilfswerk

Grawatschgasse 4/4 Top 17, 1230 Wien

Tel.: 01 810 13 06 Fax: 01 810 13 06 18

E-Mail: wien @ kinderhilfswerk.at