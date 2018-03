TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Kriegsgeheul und leere Drohungen", von Christian Jentsch

Ausgabe vom 13. Mai 2013

Innsbruck (OTS) - Nach dem Anschlag in einer türkischen Grenzstadt droht die Türkei dem syrischen Regime mit Vergeltung. Doch das Abschlachten in Syrien wird weitergehen. Das syrische Volk wurde zum Bauernopfer der großen Weltpolitik.

Und wieder einmal droht im Zuge des syrischen Bürgerkrieges eine gefährliche Eskalation. Das Säbelrasseln zwischen der Türkei und dem im Krieg mit den Rebellen verstrickten syrischen Regime wird nach dem blutigen Anschlag in der türkischen Grenzstadt Reyhanli immer lauter. Die ehemaligen Verbündeten stehen sich immer feindseliger gegenüber. Schon vor dem blutigen Anschlag vom Samstag rief der türkische Premier Recep Tayyip Erdogan die westliche Welt auf, endlich energischer gegen den syrischen Präsidenten Bashar Assad und sein Regime des Schreckens vorzugehen. Besonders Washington forderte er zum Handeln auf. Assad habe mit dem Einsatz von Chemiewaffen längst die von US-Präsident Barack Obama gezogene rote Linie überschritten. Doch die USA und die gesamte westliche Welt wollen sich in Syrien nicht die Finger verbrennen und lehnen ein stärkeres Engagement zugunsten der syrischen Rebellen ab. Die NATO hat in der Türkei zwar Patriot-Flugabwehrraketen zum Schutz vor möglichen Raketenangriffen stationiert, der Forderung nach einer Militärintervention in Syrien aber wiederholt eine klare Absage erteilt. Auch die Einrichtung einer Flugverbotszone über den von den Rebellen kontrollierten Gebieten bleibt Zukunftsmusik. Mit ihrem Ruf nach einem militärischen Einschreiten in Syrien wird die Türkei von ihren Partnern alleine gelassen. Und auf sich selbst gestellt wird die Türkei abseits begrenzter Schläge im Grenzgebiet wohl kein militärisches Abenteuer wagen.

Schon zu Beginn der Rebellion in Syrien gefiel sich der Westen im Zögern. Und nun hat sich für die westlichen Strategen das Zeitfenster für eine Intervention zugunsten der Rebellen wohl endgültig geschlossen. Zu unübersichtlich scheint die Lage. Zu viele islamistische Kämpfer scheinen die Rebellion der säkularen Kräfte unterwandert zu haben. Man fürchtet sich vor einem Sieg der Islamisten offenbar mehr als vor den Gräueltaten des Assad-Regimes. Den Preis bezahlt das syrische Volk, das vor den Augen der Weltöffentlichkeit abgeschlachtet wird. Ohne Hoffnung auf ein Ende des Grauens. Wenn nun der Westen die Hände in den Schoß legt und Russland weiter das Regime Assads unterstützt, wird das Todesurteil für eine Rebellion unterschrieben, die ein brutales Regime stürzen und keinen islamischen Gottesstaat errichten wollte. Doch im Schachspiel der großen Weltpolitik wurde das syrische Volk zum Bauernopfer.

