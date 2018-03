Blecha und Kohl garantieren eine Politik auf Kosten der Jungen!

Zwei Höchstpensionisten im eigenen Auftrag

Wien (OTS) - "Kein Interesse an der Jugend und an einer Verteilungsgerechtigkeit innerhalb des Sozialsystems", attestiert Team Stronach Klubobmann Ing. Robert Lugar den beiden Seniorenvertretern Blecha und Khol in der ORF-Pressestunde.

"Wenn sich zwei Spitzenpensionäre mit einer Ministerpension und einer Parlamentspräsidentenpension von jeweils weit mehr als zehntausend Euro brutto pro Monat über die größte Gruppe der Pensionsbezieher, die Menschen mit weniger als eintausend Euro brutto pro Monat, Gedanken machen, dann erwarte ich mir konkrete Vorschläge wie dieses Pensionsgefälle in Zukunft der Vergangenheit angehört", kritisiert Lugar scharf.

"Der Titel der Sendung "Politik wird auf Kosten der Jugend gemacht" war wohl nur Makulatur, denn es ist wohl klar, dass die jungem Menschen von heute für diese Politik aufkommen müssen, sie zahlen nicht nur mit ihren Abgaben das Sozialsystem, sie bezahlen mit ihren Steuern den Bundeszuschuss des Staates für genau diese Pensionisten", so Lugar.

"Das aktuelle System ist unfair und intransparent. Wir vom Team Stronach erwarten uns eine neue Verteilungsgerechtigkeit im System. Es soll keine Klassenunterschiede von Bürgern geben, für alle Arbeitnehmer - also Arbeiter, Angestellte und Beamte - sollen grundsätzlich die gleichen Regeln gelten", damit erhöhte Pensionen wie die von Kohl und Blecha endlich der Vergangenheit angehören", fordert Lugar abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach Parlamentsklub/Presse

Tel.: ++43 1 401 10/8080