10.000 bei Befreiungsfeier 2013 in Mauthausen: Gedenken an Retterinnen und Retter

Mauthausen (OTS) - An Europas größter Gedenkfeier an die in den Konzentrationslagern begangenen Verbrechen des NS-Regimes nahmen heute Sonntag, dem 12. Mai, über 10.000 Teilnehmer/innen aus ganz Europa teil. Zu den Ehrengästen der Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen zählten - neben Botschaftern aus etwa 50 Ländern - Nationalratspräsidentin Mag. Barbara Prammer und die Bundesminister Klug und Stöger.

Im Mittelpunkt des Gedenkens standen heuer jene aufrechten, mutigen Frauen und Männer, die der menschenverachtenden Diktatur der Nationalsozialisten Widerstand leisteten, in dem sie jenen, die aufgrund ihrer politischer Gesinnung, ihrer ethnischen Herkunft, ihrem Anders-Sein verfolgt wurden, halfen oder zu helfen versuchten. Viele von ihnen bezahlten ihre Hilfe für die Verfolgten mit dem Leben.

"Wir gedenken ihrer wahrscheinlich am besten, indem wir heute alle Menschen aufrufen, ebenfalls Zivilcourage zu zeigen", appellierte Willi Mernyi, der Vorsitzende des Mauthausen Komitees Österreich (MKÖ), das diese Befreiungsfeier gemeinsam mit dem Comitè International de Mauthausen organisierte, vor allem an die jungen Menschen.

Während die Opfer und die Täter/innen des NS-Regimes mittlerweile gut erforscht sind, kennen wir nur einen kleinen Teil derer, die jenen zu helfen versuchten, die von den Nazis verfolgt wurden. Von denen, die überlebten, wollte und konnte nur ein Teil nach dem Ende des Krieges über das sprechen, was sie getan hatten, dass sie Jüdinnen und Juden zur Flucht verholfen hatten, KZ-Häftlingen zu essen gegeben und sie gar versteckt hatten, Verfolgte geheiratet hatten, um sie so vor der Vernichtung zu retten. Das gesellschaftliche Klima der Nachkriegsjahre war in vielen Ländern nicht sehr viel anders als während das Jahrzehnte davor. Antisemitismus, Homophobie und Ausgrenzung behinderter Menschen waren (und sind) weit verbreitet.

Nur wenige Namen sind einer größeren Öffentlichkeit bekannt: Anna Hackl, die mit ihrer Familie zwei entflohene Häftlinge versteckte, Raoul Wallenberg, der wohl bekannteste Retter der Budapester Juden und Jüdinnen, Oskar Schindler, der durch Spielbergs Film weltweit Bekanntheit erlangte.

Mehr als 750 junge Menschen nahmen an der Jugendgedenkveranstaltung teil.

