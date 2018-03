FPÖ: Neubauer: Khol und Blecha machen reine Ankündigungspolitik

Wien (OTS) - Scharfe Kritik am heutigen Auftritt der roten und schwarzen Seniorenpolitiker Blecha und Khol in der ORF-Pressestunde übte FPÖ-Seniorensprecher NAbg. Werner Neubauer. Neubauer warf Blecha und Khol vor, beim Thema Armutsbekämpfung einmal mehr nur Ankündigungspolitik zu machen. Die Armut sei nach wie vor bei den Pensionisten am größten, 1 Million von ihnen befinde sich an der Armutsgrenze, 500.000 seien manifest arm.

Bei der Pflege moniere die FPÖ seit 5 Jahren ein Gesamtkonzept. Blecha und Khol würden zwar eingestehen, dass ein solches noch fehle, aber offenbar sei der Druck dieser Pseudosozialpartner auf die Regierung nicht groß genug. Neubauer erinnerte auch daran, dass es seit 1995 keine Valorisierung des Pflegegelds gegeben habe. 43.000 Jugendliche würden derzeit zuhause Familienmitglieder pflegen. Würden diese ausfallen, bräche das ganze System zusammen.

Der größte Teil der Pensionisten erhalte unter 1.000 Euro Pension, so Neubauer weiter. Aber allein die bedarfsorientierte Mindestsicherung mache in manchen Bundesländern bis zu 900 Euro aus, und das noch dazu ohne Kindergeld. Hier herrsche ein völlig unverständliches soziales Missverhältnis.

Khol und Blecha würden außerdem seit Jahren beklagen, dass das faktische Pensionsantrittsalter derzeit 58 Jahre statt 65 betrage, würden aber nicht das Geringste dagegen unternehmen, kritisierte Neubauer. Dies koste jährlich rund 7 Milliarden Euro. Unter dem roten Landeshauptmann Häupl betrage das faktische Pensionsantrittsalter sogar 52 Jahre, was 13 Milliarden Euro an zusätzlichen Kosten verursache, die ganz Österreich mitzahlen müsse. Hier habe man von Blecha und Khol noch nichts gehört, dass die Pensionen harmonisiert werden sollten oder zumindest das faktische Antrittsalter auf 60 Jahre gehoben werden solle.

Bei Frauen herrsche bei den Pensionen große Ungleichheit vor, so Neubauer weiter. Mütter, die vor 1955 geboren wurden, bekämen keine Kinderanrechnungszeiten, womit sich auch eine minimale Pension begründe. Überhaupt sei die finanzielle Lage vieler Frauen schlecht. Das durchschnittliche Gehalt für Frauen betrage 865 Euro, für Männer hingegen 1.330 Euro. Dies sei eine der größten Gehaltsscheren in ganz Europa. Und trotzdem fordere der saubere Herr Khol, dass Frauen erst mit 65 statt 60 Jahren in die Rente gehen dürften.

Insgesamt habe die Pressestunde einmal mehr gezeigt, dass die Seniorenanliegen bei Khol und Blecha in denkbar schlechten Händen seien, meinte Neubauer abschließend.

