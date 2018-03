Mauthausen: Kirchen gedenken der NS-Opfer und der Retter

Ökumenischer Gottesdienst mit Bischöfen Schwarz und Bünker zum Auftakt der Internationalen Befreiungsfeier

Linz, 12.05.13 (KAP) Mit einem ökumenischen Gottesdienst sind am Sonntagmorgen die Feiern zum Internationalen Befreiungstag im ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen eröffnet worden. Dem Gottesdienst in der Kapelle im Konzentrationslager standen der Linzer Bischof Ludwig Schwarz, der evangelische Bischof Michael Bünker und - als Vertreter der orthodoxen Kirchen - Bischofsvikar Ioannis Nikolitsis von der griechisch-orthodoxen Metropolis von Austria vor.

Bischof Bünker verwies in seiner Ansprache an die Holocaustgedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem und jene Bäume, die dort für die "Gerechten unter den Völkern" gepflanzt wurden; "zum Gedenken an diejenigen, die Jüdinnen und Juden geholfen haben, der Verfolgung, der Erniedrigung und letztlich dem Tod zu entkommen". Viele Namen seien dort zu lesen, "aus allen Ländern Europas und darüber hinaus, bis Vietnam und China, auch 90 Österreicherinnen und Österreicher sind darunter - und doch viel zu wenige". Umso wichtiger sei es, "derer zu gedenken, die sich für die Verfolgten eingesetzt haben, ihnen zur Flucht verhalfen oder sie versteckten, fast immer auch unter Lebensgefahr".

Der "Internationale Befreiungstag" stand unter dem Themenschwerpunkt "Retterinnen und Retter". Damit sollte besonders auf jene Menschen hingewiesen werden, die der Diktatur der Nationalsozialisten Widerstand leisteten.

