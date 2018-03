Junge ÖVP gratuliert Stefan Schnöll zur Wahl zum Vizepräsidenten der Jungen Europäischen Volkspartei

Wien (OTS) - Im Rahmen des 9. Kongresses der Jungen Europäischen Volkspartei in Sofia wurde am Samstag Stefan Schnöll als Kandidat der Jungen ÖVP zum Vizepräsident der YEPP gewählt: "Ich gratuliere Stefan Schnöll im Namen der Jungen ÖVP herzlich zu seiner Wahl. Als klar proeuropäisch ausgerichtete Organisation freut es uns sehr, dass wir auch weiterhin federführend die Arbeit der Jungen Europäischen Volkspartei mitgestalten dürfen und so einen Beitrag für ein vereinigtes Europa leisten. Ich wünsche Stefan Schnöll viel Erfolg für seine neue Aufgabe und bedanke mich bei unserem bisherigen Vizepräsidenten Reinhard Bärnthaler für sein Engagement", gratuliert Sebastian Kurz, Bundesobmann der Jungen ÖVP, dem frisch gewählten Vizepräsidenten der YEPP, Stefan Schnöll.

Inhaltlich will sich Stefan Schnöll für einen Ausbau der Mitbestimmungsmöglichkeiten der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger einsetzen: "Die Europäische Union muss demokratischer werden und die Bevölkerung mehr in die Entscheidungsprozesse einbinden. Daher werde ich mich für die Direktwahl des Kommissionspräsidenten durch die Bürgerinnen und Bürger einsetzen. Darüber hinaus soll die bestehende Europäische Bürgerinitiative zu einer echten Gesetzesinitiative ausgebaut werden, durch die Gesetze direkt von der Bevölkerung in das Europäische Parlament eingebracht werden können", zeigt sich der 25-jährige gebürtige Salzburger überzeugt.

Die Junge Europäische Volkspartei (Youth of the European Peoples Party, YEPP) ist die Jugendorganisation der Europäischen Volkspartei und mit 1,6 Millionen Mitgliedern aus 39 Staaten die größte politische Jugendorganisation Europas.

Rückfragen & Kontakt:

Junge ÖVP, Stephan Mlczoch, 0664/8592933, stephan.mlczoch @ junge.oevp.at, http://junge.oevp.at, http://facebook.com/jungeoevp