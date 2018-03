Karlheinz Töchterle: Rund 10 Millionen Euro für Leistungs- und Förderstipendien

Zusätzlicher Anreiz für Studierende an Universitäten, Fachhochschulen und Privatuniversitäten

Wien (OTS) - "Die Leistungs- und Förderstipendien sind ein zusätzlicher Anreiz für Studierende. Auch heuer nehmen wir beträchtliche Mittel in die Hand, um Studierende mit hervorragenden Studienleistungen und besonderem Engagement zu unterstützen", so Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle. Konkret stehen heuer 9,8 Millionen Euro für Leistungs- und Förderstipendien für Studierende an Universitäten, Fachhochschulen und Privatuniversitäten zur Verfügung. Die entsprechende Verordnung wurde kürzlich vom Minister unterzeichnet.

Die Verteilung der Mittel im Überblick:

- 6,78 Millionen Euro für Studierende an Universitäten und Theologischen Bildungseinrichtungen

- 2,82 Millionen Euro für Studierende an Fachhochschulen

- 186.700 Euro für Studierende an Privatuniversitäten

Im vergangenen Jahr wurden folgende Stipendien in Höhe von rund 9,5 Millionen Euro vergeben:

- Universitäten: 6.564 Leistungsstipendien, 578 Förderstipendien; Gesamtsumme rund 6,4 Millionen Euro

- Fachhochschulen: 3.711 Leistungsstipendien, 27 Förderstipendien; Gesamtsumme rund 2,9 Millionen Euro

- Privatuniversitäten: 175 Leistungsstipendien, 13 Förderstipendien; Gesamtsumme rund 170.000 Euro

Die Vergabe der Leistungs- und Förderstipendien ist im Studienförderungsgesetz geregelt. Für Leistungsstipendien können sich Studierende mit hervorragenden Studienleistungen bewerben, die Stipendien werden jährlich ausgeschrieben und liegen zwischen rund 730 und 1.500 Euro. Die Förderstipendien werden im Sommer- und Wintersemester ausgeschrieben und dienen zur Anfertigung aufwändiger wissenschaftlicher und künstlerischer Arbeiten. Studierende können sich unter Vorlage einer Beschreibung der Arbeit und eines Finanzierungsplanes bewerben. Die Stipendienhöhe liegt zwischen 700 und 3.600 Euro.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

Minoritenplatz 5, 1014 Wien

Pressesprecherin: Mag. Elisabeth Grabenweger

Tel.: +43 1 531 20-9014

mailto: elisabeth.grabenweger @ bmwf.gv.at

www.bmwf.gv.at